La Puerta del Sol ha vivido momentos de tensión este lunes entre un grupo de personas que se había desplazado desde el desfile del Día de la Fiesta Nacional y los acampados. La Policía ha solicitado refuerzos y ha desplegado varios furgones para establecer un cordón entre ambos grupos y evitar un enfrentamiento directo.

Los incidentes se han producido después de que varias personas procedentes del desfile de las Fuerzas Armadas llegaran a las inmediaciones de la acampada instalada en la Puerta del Sol. Ante el aumento de la tensión, los agentes han establecido una separación física entre los dos grupos. La Policía trabaja además para expulsar de la zona de la protesta a quienes se han acercado desde el desfile.

🔴 Tensión en Sol entre los asistentes al desfile de la Fiesta Nacional y los acampados#12OLD #12deoctubre pic.twitter.com/Ozsfb9xqZ5 — Libertad Digital (@libertaddigital) October 12, 2026

Ambos grupos han intercambiado gritos y gestos con los policías situados entre ellos. Entre las personas llegadas desde el desfile había numerosos jóvenes que portaban banderas de España y cruces de Borgoña. La presencia de los símbolos ha soliviantado a los acampados por la vivienda en la plaza que han reaccionado con gritos.

Desde el lado de la acampada, un grupo de personas con el rostro cubierto ha respondido con aplausos y gritos de "Aquí están los antifascistas". Los dos grupos han mantenido el intercambio de consignas mientras los agentes trataban de mantenerlos separados.