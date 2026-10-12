Un policía herido y dos detenidos en los enfrentamientos en la Puerta del Sol

Las tensiones entre los asistentes al desfile del Día de la Hispanidad y los acampados en la Puerta del Sol continúan desde primera hora de la tarde, con ambos bandos enfrentados en las calles aledañas a la plaza y al menos dos personas detenidas y un policía herido.

Según han confirmado a EFE fuentes de seguridad del Metro, están cerrando todos los accesos a este servicio y al de Cercanías situados en la Puerta del Sol a instancias de la Policía. Uno de los mayores momentos de tensión se vivía poco antes de las seis de la tarde en la calle del Carmen donde, tras varias carreras y lanzamientos de botellas, la Policía ha detenido a una joven.

La situación se complicaba pasadas las 19:30 horas, hasta el punto de que se han reforzado los efectivos de la Policía Nacional desplegados en la zona, que han ido adelantando sus posiciones para que las personas que querían acceder a Sol dieran marcha atrás, hacia la plaza de Callao.



Aunque las fuerzas de seguridad han controlado el episodio, el ambiente hostil y los cánticos continuaban en la distancia, mientras los antidisturbios alejaban a los dos grupos, que seguían coreando consignas como "Madrid será la tumba del fascismo", de un lado, o "rojo muerto, abono para mi huerto", del otro.

Durante toda la tarde, agrupaciones de manifestantes con banderas de España, algunas de ellas inconstitucionales, se han acercado a la Puerta del Sol, donde desde el pasado 26 de septiembre se mantiene una acampada para denunciar la situación de la vivienda en España. Desde la calle Alcalá o Espoz y Mina, las más cercanas al desfile de esta mañana, hasta Arenal o Preciados, los manifestantes han rodeado la plaza, sin poder acceder a ella por la fuerte presencia policial.

Además de cánticos e insultos por ambas partes, se ha podido ver a grupos portando símbolos anticonstitucionales y cantando el Cara al sol.

Según fuentes de la Comisión de Mediación de la protesta en Sol, los manifestantes han increpado a los acampados, que han formado un cordón de seguridad en torno a todo el perímetro de las tiendas para protegerlas. Y han asegurado que sería "peligroso" que los manifestantes accediesen al recinto de la acampada y a las tiendas.

En declaraciones a EFE, una de las encargadas de coordinar la respuesta de la acampada hoy ha apuntado que tenían amenaza de que Núcleo Nacional iba a aparecer en Sol a las ocho de esta tarde.

Desde la cuenta oficial de la protesta en Instagram, @acampada26S, han pedido que acuda más gente a Sol "para resistir" durante la tarde y la noche de hoy "siempre de forma no violenta", tras varios enfrentamientos en las calles aledañas a la plaza. "Puedes traer tu mascarilla o pedir una", ha añadido la Comisión de Mediación, encargada de coordinar la petición, que ha concluido su mensaje diciendo que "hoy 12 de octubre no se celebra nada".