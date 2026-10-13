Almeida pone fecha al fin del soterramiento de la A-5: este es el día que baraja

El soterramiento de la A-5 encara su recta final. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha avanzado que la actuación podría estar terminada "en torno al Año Nuevo", aunque antes será necesario proceder a los últimos cortes de tráfico que permitan unir la infraestructura.

"Va como tiene que ir, pero ahora quedan dos cuestiones que son esenciales", ha puntualizado Almeida. Según ha explicado durante su visita a los terrenos de la Operación Campamento, convertidos en un "auténtico vertedero", una es el cierre de la carretera para conectar los túneles. Por el momento, el Consistorio no ha concretado cómo se llevarán a cabo estas interrupciones, pero sí ha señalado que los detalles se comunicarán "en breve".

"Van a ser cortes que en la medida de lo posible vamos a minimizar las afecciones, pero es obvio que las va a haber y eso no lo vamos a negar nunca", ha dicho. Almeida se ha mostrado convencido de que "cumplirán los plazos" y por tanto, "antes de lo que muchos pensaban los madrileños podrán disfrutar de esta extraordinaria infraestructura".

Desde el inicio de las obras, el Consistorio se ha referido a ellas como "lo más importante que se ha hecho en la ciudad de Madrid desde la M-30", algo que Almeida ha repetido este martes.