Así es el plan de Ayuso para reconstruir en diez años la Sierra Oeste de Madrid devastada tras el gran incendio

La Comunidad de Madrid ha presentado un plan de restauración forestal para recuperar los terrenos afectados por el gran incendio del pasado julio en la Sierra Oeste. El proyecto contará con una inversión de casi 25 millones de euros entre 2026 y 2027, aunque los trabajos de recuperación se prolongarán durante una década y se desarrollarán en tres fases, con medidas basadas en criterios científicos.

El objetivo es recuperar progresivamente el entorno natural afectado por las llamas, proteger los suelos y favorecer la regeneración de la vegetación. Para ello, el Ejecutivo autonómico priorizará la recuperación natural de los árboles y recurrirá a la reforestación con especies autóctonas, como las encinas, en aquellas zonas donde el bosque no consiga regenerarse por sí mismo. Estas especies se seleccionarán por su mayor resistencia al fuego, las plagas y los episodios climáticos extremos.

El presupuesto se distribuirá entre los dos próximos ejercicios: 5,53 millones de euros en 2026 y 19,2 millones en 2027. La primera fase, que se extenderá durante un año, se centrará en garantizar la seguridad de las personas y las infraestructuras, proteger a los animales supervivientes, retirar de forma selectiva los árboles dañados y mantener los cauces y embalses, además de preservar los suelos.

La segunda etapa abarcará del primer al quinto año y estará dedicada a la regeneración natural del bosque y al seguimiento de la evolución de las poblaciones de insectos. La tercera fase, de algo más de tres años, se centrará en la reforestación y en los tratamientos necesarios para recuperar las zonas donde la vegetación no haya conseguido volver a crecer.

Los técnicos de Medio Ambiente examinarán el estado de los árboles mediante imágenes por satélite, mediciones y cálculos del riesgo de erosión. La Comunidad advierte de que algunos ejemplares que mantienen las copas verdes pueden tener daños en las raíces superficiales o en el tronco, por lo que será necesario evaluar su estado antes de decidir qué actuaciones aplicar.

El plan también contempla medidas para proteger el terreno y reducir los riesgos en las zonas afectadas. En las áreas que han quedado sin árboles, que representan el 2% de la superficie, se habilitarán franjas de seguridad de entre 20 y 30 metros junto a las principales carreteras y pistas forestales. Además, se limitará la actividad cinegética durante la temporada para reducir la presión sobre las poblaciones animales que han sobrevivido al incendio.

Ayudas de hasta 60.000 euros para los propietarios de montes privados

La restauración incluirá ayudas para los propietarios de terrenos privados afectados por el fuego. Podrán recibir hasta 60.000 euros para financiar trabajos de conservación del suelo y saneamiento de la masa vegetal. El presupuesto reserva 1,1 millones de euros en 2026 para actuaciones selvícolas y reparación de daños en fincas privadas, además de otros 1,5 millones en 2027 para una convocatoria extraordinaria de subvenciones.

Los montes municipales también contarán con apoyo económico. La Comunidad destinará 400.000 euros a recuperar los terrenos de titularidad municipal afectados por las llamas y prevé simplificar los trámites administrativos para agilizar la retirada de las especies dañadas. Los ayuntamientos, además, podrán recibir asesoramiento especializado para evaluar el arbolado urbano que pueda suponer un riesgo.

Tres millones para recuperar las explotaciones agrícolas y ganaderas

La reconstrucción de la Sierra Oeste no se limitará al ámbito forestal. El Ejecutivo autonómico pondrá en marcha un Plan de Recuperación Agraria dotado con tres millones de euros para ayudar a las explotaciones agrícolas y ganaderas a recuperar su capacidad productiva.

Las ayudas cubrirán las pérdidas sufridas en olivares, frutales, cultivos hortícolas, pastos, viñedos, colmenas y bodegas. También permitirán financiar la reposición de animales y la recuperación de maquinaria e infraestructuras dañadas.

En paralelo, el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario (IMIDRA) producirá 300.000 plantas autóctonas para atender las necesidades de restauración hasta 2028. El organismo investigará asimismo el impacto del fuego en los viñedos y en la calidad de los vinos. A estas actuaciones se sumará un programa de educación ambiental dirigido a alumnos de sexto de Primaria que se desarrollará en El Escorial.

Canal de Isabel II ofrece gestionar el agua en dos municipios

El plan incluye también medidas para reforzar el abastecimiento de agua en los municipios afectados. Canal de Isabel II ha ofrecido a los ayuntamientos de Aldea del Fresno y Villa del Prado asumir la gestión integral del ciclo del agua.

El incendio puso de manifiesto las limitaciones del sistema de abastecimiento de ambas localidades, que dependen de cinco pequeños pozos situados cerca del río Alberche. Según la Comunidad, estas instalaciones resultan insuficientes para garantizar la continuidad y la calidad del suministro a los 11.246 habitantes de los dos municipios.

Cambios en la normativa forestal

La recuperación de la Sierra Oeste se enmarca también en una actualización de la normativa autonómica. El Gobierno regional tramita un anteproyecto para modificar la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza con el objetivo de adaptar la regulación al marco estatal, simplificar las gestiones administrativas, renovar el régimen sancionador y reforzar la prevención de incendios.

Además, la Comunidad destinará un millón de euros a ayudas para sustituir las arizónicas por setos más resistentes al fuego en zonas próximas a los montes. La reforma prohibirá plantar arizónicas y otras especies resinosas en áreas de interfaz urbano-forestal dentro de una franja de 400 metros.