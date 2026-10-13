Jupol denuncia el "interés político" del Gobierno al permitir la acampada de Sol a pesar de las agresiones a policías

Ibón Domínguez, portavoz del sindicato policial Jupol, ha pasado por los micrófonos de La Noche de Cuesta, de esRadio, para abordar las agresiones contra agentes de la Policía Nacional por parte de los radicales acampados de la Puerta del Sol.

"Desde el minuto uno ya denunciamos al delegado del Gobierno, que creíamos que era el responsable de la situación en Sol, ya cuando permitió la acampada, que en ningún momento fue comunicada, por tanto, en ningún momento ha sido autorizada y, por tanto, es absolutamente ilegal. Es más, él reconoció que se trataba de una reivindicación. Por tanto, es una reunión de personas manifestándose y, como digo, tiene que ser comunicada y autorizada por la Delegación del Gobierno", ha dicho Ibón Domínguez.

Y añade que están "completamente seguros" de que, si hubieran sido otras personas y por otro motivo político, no se les hubiera autorizado en ningún momento. Y, a partir de ahí, "pues todo cuesta abajo y sin frenos". "La pasada noche ya agredieron directamente a mis compañeros de la UPR en Madrid. A un compañero le dieron un botellazo en el casco, a otro le cortaron, no sabemos si con un cúter, e incluso a uno lo tiraron al suelo y, una vez en el suelo, lo apalizaron", ha denunciado el portavoz de Jupol.

Atados de pies y manos

"Esa es la realidad de la Puerta del Sol hoy en día. A mis compañeros no les están dejando apenas intervenir. Me han contado una anécdota de esta misma pasada noche: vieron cómo estaban vandalizando uno de los monumentos de la Puerta del Sol, solicitaron entrar e intervenir para que dejaran de vandalizarlo y no les autorizaron. Y no les autorizaron porque en este tipo de dispositivos siempre hay un CECOR, un centro de coordinación, en el que siempre hay una persona, o bien el delegado del Gobierno o alguien de su máxima confianza, que son los que tienen la última palabra en cómo tiene que intervenir la Policía Nacional. Y no les dejaron intervenir", ha criticado el portavoz del sindicato de la Policía.

"Desde la Delegación del Gobierno se ha dejado de emitir toda información y órdenes de servicio a mis compañeros de UIP y UPR. Ayer, en los primeros momentos, de hecho, tuvieron que llegar deprisa en apoyo a compañeros de Policía Municipal, que eran los primeros que estaban, y un dispositivo, una vez más, absolutamente insuficiente", ha señalado.

Y añade que los agentes tuvieron que "trabajar en una inferioridad numérica para mantener el orden público porque, efectivamente, había un problema grave de seguridad ciudadana que afectaba, como bien decía, a familias y a ciudadanos que estaban en el centro de Madrid. Algo absolutamente inadmisible, permitido, como estamos denunciando, por el delegado del Gobierno de Madrid".

"Nos tememos, evidentemente, que sea por un interés político, porque quieren que la situación esté en plena confrontación social y les interesa, como digo, por su interés político, importándoles muy poco la integridad de los policías nacionales y de los ciudadanos de Madrid", ha concluido Ibón Domínguez, portavoz de Jupol.