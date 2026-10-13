La desoladora imagen de Campamento: un vertedero con colchones e inodoros donde Sánchez prometió 10.700 viviendas
Almeida ha visitado el barrio para denunciar que "no hay absolutamente nada" ni tampoco nadie trabajando.
Colchones, muebles y más chatarra en los terrenos de Campamento
José Luis Martínez-Almeida ha visitado este martes el corazón de la Operación Campamento. Desde allí, el pasado 10 de enero, Pedro Sánchez anunció el comienzo de las obras del nuevo barrio. Sin embargo, diez meses después no hay levantada ni sola una vivienda y la zona se ha convertido, en palabras del alcalde, "en un auténtico vertedero".
Ni una sola vivienda
"Creo que es el mejor reflejo y el símbolo de las políticas de vivienda de Pedro Sánchez aquí en la ciudad de Madrid", ha dicho el alcalde.
Una nevera y más muebles abandonados
Cabe recordar que el 2 de febrero de 2006, el entonces presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, acudió también al inicio de la demolición de varios edificios militares en el barrio para poner en marcha la misma operación.
Al fondo, más chatarra acumulada.
A principios de año, como hizo también Zapatero en su entonces, el presidente del Gobierno prometió que construiría 10.700 viviendas en Campamento.
Almeida paseando por Campamento
Este martes, el alcalde ha justificado su visita por su deseo de "denunciar la hipocresía" de Sánchez, que, a su juicio, "no puede seguir engañando a los madrileños".
Ni una vivienda construida.
En todo este tiempo, el desarrollo urbanístico de Campamento ha permanecido bloqueado y ninguna previsión se ha materializado.
Un vecino de la zona pasea junto a la chatarra
"No es compatible con la dignidad de este barrio ni con la dignidad de los vecinos tener que transitar por esta vía", ha denunciado Almeida.
Estado del barrio
El Ayuntamiento ha asegurado que en la zona no hay nadie trabajando, a pesar de que el Gobierno central tiene los permisos necesarios por su parte. "Desde antes de verano podría estar construyendo vivienda", han aclarado.
Un cartel prohíbe el paso a los terrenos
Por ello, Almeida ha reclamado que Sánchez y el Ministerio de Vivienda expliquen cómo se ha llegado al estado actual de los terrenos y a la imagen que presentan.