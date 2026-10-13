La desoladora imagen de Campamento: un vertedero con colchones e inodoros donde Sánchez prometió 10.700 viviendas

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Colchones, muebles y más chatarra en los terrenos de Campamento

José Luis Martínez-Almeida ha visitado este martes el corazón de la Operación Campamento. Desde allí, el pasado 10 de enero, Pedro Sánchez anunció el comienzo de las obras del nuevo barrio. Sin embargo, diez meses después no hay levantada ni sola una vivienda y la zona se ha convertido, en palabras del alcalde, "en un auténtico vertedero".