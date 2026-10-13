Los acampados de Sol agreden a una periodista de Telemadrid

"Una de las plazas más representativas de España, tan bonita y patrimonial, es un degradado escenario de conflictos diarios y abandono. Donde ahora también se agrede a periodistas. La Delegación del Gobierno debe hacer de una vez su trabajo y desmantelar esta acampada ilegal". De esta manera Isabel Díaz Ayuso se hacía eco de la noticia difundida por Telemadrid sobre la agresión a una de sus periodistas.

Los hechos habrían ocurrido este lunes por la noche. Una reportera del programa El análisis diario de la noche denunció una agresión en plena algarada cuando varios de los acampados salieron a perseguir a alguien al grito de "¡perros sionistas, vamos a por vosotros!" y "amenazaron y golpearon" a la periodista que estaba acompañada por el operador de cámara, según ha informado la cadena. La reportara ya ha denunciado estos hechos ante la Policía Nacional.

Telemadrid que, "al margen del medio en el que trabaje cada uno, cualquier agresión a un profesional de la información es inaceptable. El respeto debe estar siempre por encima de cualquier discrepancia".

Una de las plazas más representativas de España, tan bonita y patrimonial, es un degradado escenario de conflictos diarios y abandono. Donde ahora también se agrede a periodistas. La Delegación del Gobierno debe hacer de una vez su trabajo y desmantelar esta acampada ilegal. pic.twitter.com/31V0SJBRqU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 13, 2026

Precisamente también este martes el sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha denunciado la "agresión brutal" ocurrida en las últimas horas contra los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que se encuentran desplegados en turnos rotativos en el área de la Puerta del Sol.

El sindicato ha asegurado que uno de los policías agredidos llegó a ser "apaleado cuando ya se encontraba en el suelo", una circunstancia que considera especialmente preocupante por el "riesgo para la integridad física de los funcionarios".