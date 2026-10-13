Los sindicatos de la educación pública inician otra huelga política contra Ayuso

El anuncio de un otoño caliente contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid va tomando forma a medida que se acercan las elecciones. Primero fueron las seis universidades públicas de la región las que anunciaron una huelga para los días 4 y 5 de noviembre, bajo el pretexto de exigir una mayor financiación, a pesar de que en marzo de este mismo año, los seis rectores de las mismas firmaron con el Ejecutivo autonómico un plan de financiación plurianual dotado con 14.800 millones de euros.

Y poco después, los sindicatos (UGT, Comisiones Obreras, CGT, Solidaridad Obrera, CNT y STEM) anunciaron también huelga indefinida de docentes en toda la educación pública, Escuelas Infantiles, Primaria, Secundaria, Educación Especial, Bachillerato y Formación Profesional, a partir del 14 de octubre.

Sobre esta convocatoria conviene tener en cuenta que la hacen los mismos sindicatos que firmaron el año pasado con la Consejería de Educación unos acuerdos que este curso ya se están aplicando, y también son los mismos que están negociando ahora con el Gobierno de Ayuso una carrera profesional que contempla, entre otras mejoras para los profesores, una subida salarial de hasta 350 euros mensuales.

Pero como prueba aún más fehaciente de que se trata de una huelga política, hay que destacar que en lo relativo a la reducción de las ratios, los sindicatos estaban negociando con el Ministerio de Educación una cantidad de 22 alumnos por clase en Primaria en la elaboración de un proyecto de ley que ha decaído como consecuencia de la convocatoria de elecciones generales. Cantidad que rebajaron a 20 en la citada negociación con la Comunidad de Madrid sobre la carrera profesional, y que ahora exigen que sea de 15 alumnos por aula para no tener que ir a la huelga. Es decir, unas peticiones absolutamente inasumibles, como hoy mismo ha destacado la consejera de educación, Mercedes Zarzalejo, que, por cierto, ha garantizado el cumplimiento de los servicios mínimos y ha mandado un mensaje de tranquilidad a las familias madrileñas afectadas por esta huelga.

Para exigir todo ello, este miércoles 14 de octubre se llevarán a cabo piquetes informativos en centros de toda la Comunidad de Madrid desde las 8:00 horas. Asimismo, hay previstas concentraciones a las 10:00 horas, una concentración en la Puerta del Sol a las 12:00 horas y una manifestación entre Atocha y Sol a las 18:00 horas. El jueves 15 también habrá piquetes a las 8:00 horas y se llevará a cabo una cadena humana delante de la Consejería de Educación a las 12:00 horas. El viernes 16, además de los piquetes, los convocantes celebrarán una nueva manifestación entre Atocha y Sol a las 18:00 horas.