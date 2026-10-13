Madrid activa la campaña de vacunación frente a la gripe y la covid en sus centros municipales

El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Comunidad de Madrid, ha vuelto a poner en marcha la campaña de vacunación contra la gripe y la covid-19 en los 16 centros municipales de Madrid Salud, a los que se suma el Centro de Vacunación Internacional. A este último, situado en la calle Montesa, ha acudido hoy la vicealcaldesa de la ciudad y delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz.

La iniciativa, que comenzó el pasado 5 de octubre, permanecerá activa hasta el próximo 31 de enero. Tras una primera semana en la que se ha priorizado a los centros de día municipales de personas mayores, ya se encuentran accesibles las agendas de cita previa en las instalaciones, en horario de mañana y tarde, a través de las páginas web tanto del Ayuntamiento como de Madrid Salud y del Gobierno regional.

El dispositivo sanitario está dirigido principalmente a las personas con mayor riesgo de sufrir complicaciones por estas infecciones y a quienes pueden transmitirlas a población vulnerable. En este sentido, la vacunación contra la gripe se administra a los mayores de 60 años y a los niños de entre seis meses y siete años, mientras que el umbral fijado para la protección frente a la covid se sitúa a partir de los 70 años.

A su vez, la vacunación incluye a personas con patologías de riesgo –tales como dolencias cardiovasculares crónicas, afecciones respiratorias, diabetes u obesidad–, además de mujeres embarazadas en cualquier trimestre de gestación y puérperas hasta seis meses posteriores al parto. La cobertura también incorpora a profesionales sanitarios, cuidadores habituales y convivientes con pacientes vulnerables, minimizando así las cadenas de contagio.

El Consistorio aprovecha igualmente la campaña para revisar el calendario vacunal de los adultos y completar las dosis pendientes según la edad, los antecedentes y otras circunstancias personales.

Durante el ejercicio anterior, los centros de Madrid Salud dispensaron 33.813 dosis de la gripe, un 2,9% más, y 20.792 frente a la covid, lo que supuso un descenso del 12,8% derivado del cambio de criterio de edad, que pasó de los 60 a los 70 años. En total, Madrid Salud administró 87.377 dosis de vacunas durante 2025, un 2,4 % más que en 2024, y atendió a 46.637 personas, un incremento del 9,6 %.