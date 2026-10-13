Metro de Madrid vuelve a cerrar la L6 entre Cuatro Caminos y Lucero durante dos fines de semana

La interrupción de la circulación tendrá lugar los días 17, 18, 24 y 25 de octubre para realizar pruebas de seguridad con los nuevos trenes sin conductor. Habrá autobuses gratuitos para cubrir el tramo afectado.

La Línea 6 de Metro de Madrid, la más utilizada de la red, volverá a interrumpir la circulación entre Cuatro Caminos y Lucero durante los dos próximos fines de semana. El cierre permitirá realizar pruebas de seguridad con los nuevos trenes automáticos que circularán por la línea una vez completado el proceso de automatización.

Durante las interrupciones, ambas estaciones permanecerán abiertas y funcionarán como cabeceras de línea, tal y como sucedió el pasado fin de semana. El corte afectará a ocho estaciones: Guzmán el Bueno, Vicente Aleixandre, Ciudad Universitaria, Moncloa, Argüelles, Príncipe Pío, Puerta del Ángel y Alto de Extremadura.

Los viajeros podrán utilizar las correspondencias con otras líneas de Metro en Cuatro Caminos (L1, L2 y L6), Argüelles (L3, L4 y L6), Moncloa (L3 y L6), Guzmán el Bueno (L6 y L7) y Príncipe Pío (L6, L10 y Ramal). En estas dos últimas estaciones también existen conexiones con otros medios de transporte, como Cercanías y autobuses. Para facilitar la movilidad de los usuarios, Metro de Madrid habilitará un servicio especial y gratuito de autobuses que cubrirá en superficie el recorrido interrumpido.

El Gobierno regional ha advertido de que las estaciones afectadas durante el segundo fin de semana podrían variar en función de los resultados de las pruebas realizadas los días 17 y 18 de octubre. Cualquier modificación se comunicará a través de los canales habituales de la compañía, entre ellos la megafonía, los teleindicadores, la cartelería y las redes sociales.

Pruebas para automatizar

Los cierres temporales forman parte del proceso para convertir la Línea 6 en una línea de conducción automática. Durante estas jornadas, dos de los nuevos trenes sin conductor circularán por el tramo afectado a distintas velocidades, tanto bajas como altas, para comprobar su comportamiento y verificar la integración de los diferentes sistemas necesarios para la futura explotación automática.

Estas interrupciones se repetirán durante varios fines de semana hasta finales de año, en periodos continuados de 48 horas. Metro informará con antelación de los siguientes tramos en los que sea necesario suspender provisionalmente el servicio a medida que avance la validación del sistema.

El tramo afectado comprende ocho estaciones que ya cuentan con puertas de andén, cuyos últimos ajustes y pruebas se están ultimando. Según las previsiones, estos trabajos finalizarán a finales de octubre.

Estos dispositivos son esenciales para la automatización, ya que separan físicamente la zona en la que esperan los viajeros de la vía por la que circulan los trenes. Su apertura y cierre estarán coordinados con los de los convoyes.

Además, las puertas contribuirán a facilitar la accesibilidad gracias a una mayor precisión en la alineación entre los trenes y los andenes. La distancia máxima prevista entre ambos será de apenas tres centímetros. También incorporarán sistemas de información para que los usuarios puedan consultar datos sobre el estado del servicio y de la red de Metro.