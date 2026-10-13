Sindicatos policiales denuncian una "agresión brutal" contra un agente de la Policía por los acampados de Sol

El sindicato Justicia Policial (JUPOL), uno de los mayoritarios en la Policía Nacional, ha denunciado en las últimas horas una "agresión brutal" contra los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que se encuentran desplegados en turnos rotativos en el área de la Puerta del Sol, para garantizar la seguridad en la zona desde el inicio de la acampada impulsada por el Sindicato de Inquilinos y la extrema izquierda.

El sindicato ha asegurado que uno de los policías agredidos llegó a ser "apaleado cuando ya se encontraba en el suelo", una circunstancia que considera especialmente preocupante por el "riesgo para la integridad física de los funcionarios". Es por ello que ha querido mostrar su apoyo público a todos los efectivos de la UPR que tuvieron que participar en el dispositivo en el que se habrían producido las agresiones.

JUPOL ha dirigido sus críticas contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, al que responsabiliza de "permitir la acampada sin establecer las condiciones operativas necesarias para garantizar la seguridad de los agentes" y ha sostenido que las unidades de intervención "tuvieron que trabajar sin instrucciones claras y sin información suficiente sobre el dispositivo, lo que habría dificultado su actuación".

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En este sentido, ha denunciado también la falta de medios humanos y materiales para hacer frente a los incidentes y ha asegurado que los agentes tuvieron que trabajar completamente "a ciegas", sin disponer de los recursos necesarios para afrontar los riesgos derivados de la intervención. Todo esto, a su juicio, compromete tanto la seguridad de los funcionarios desplegados como su capacidad para responder ante posibles altercados.

"¡Basta de dejar a los pies de los caballos a los policías!", ha reclamado JUPOL, que exige medidas urgentes y responsabilidades por la gestión del dispositivo. El sindicato ha sostenidos que la protección de los agentes no puede quedar supeditada a la improvisación ni a decisiones políticas de quienes, a su juicio, deberían garantizar la seguridad de la Policía Nacional y de la ciudadanía. Por ello, ha reclamado instrucciones operativas claras y recursos suficientes.

Por último, el sindicato ha mostrado todo su apoyo a los agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) que participaron en la intervención. La organización ha insistido en que los agentes deben contar con respaldo operativo y medios adecuados cuando se enfrentan a situaciones de riesgo.