Vandalizan los carteles del Metro de El Carmen para cubrirlos con el nombre de Maricarmen

El nombre de la estación de Metro de Madrid de El Carmen fue este fin de semana modificado y cubierto con vinilo removible para estampar el de Maricarmen, la mujer de 87 años que fue desahuciada el pasado 23 de septiembre en el distrito de Retiro y que falleció posteriormente en el hospital.

La acción tuvo lugar el pasado domingo y su autoría corresponde a Redretro Sistema de Transporte Onírico, un proyecto de arte urbano que se dedica a alterar la señalética de redes de Metro de distintas partes del mundo. El colectivo difundió las imágenes de la actuación en sus redes sociales, donde acompañó la publicación de varios mensajes vinculados a la reivindicación de una vivienda digna.

Entre ellos figura la consigna "¡Ni una Maricarmen más!", junto a la frase "Os pido a todos valor, defended lo que es vuestro", atribuida a Maricarmen. La publicación también incluye el mensaje "Maricarmen vive, la lucha sigue".

[ NUEVA ACCIÓN ] #Redretro #EstaciónMaricarmen "Os pido a todos valor, defended lo que es vuestro" (Maricarmen). #OpVulturis. A Maricarmen no la enterramos, la sembramos, y en esa tierra fértil de la digna rabia, brota la esperanza. ¡Ni una Maricarmen más! ¡Maricarmen vive, la lucha sigue! #ViviendaDigna #SistemadeTransporteOnírico El desahucio de Maricarmen Abascal fue el lanzamiento judicial ejecutado el 23 de septiembre de 2026 sobre la vivienda de Madrid en la que María del Carmen Abascal Martín de 87 años, quien había residido en esa casa desde 1956. El desalojo, realizado tras cuatro intentos anteriores y después de un prolongado litigio sobre la duración de un contrato de renta antigua, generó una amplia repercusión política, social y mediática en España y dio lugar a manifestaciones en distintas ciudades y a una posterior acampada protesta en la Puerta del Sol que a día de hoy permanece en resistencia. A esta acampada le sucedieron otras distribuidas por todo el territorio español El @inquilinato_madrid y organizaciones relacionadas con el movimiento por la vivienda, convocaron concentraciones en al menos una docena de ciudades españolas durante las horas posteriores al lanzamiento. El 26 de septiembre se celebró en Madrid una manifestación contra los desahucios y la situación del mercado de la vivienda que reunió a miles de personas y finalizó en la Puerta del Sol. La movilización utilizó la imagen de Abascal como símbolo de una reivindicación más amplia sobre la vivienda. El Sindicato de Inquilinas resumió una de sus convocatorias con el lema «Ni una Maricarmen más» El 7 de octubre de 2026, dos semanas después de su desahucio, Maricarmen Abascal falleció mientras permanecía ingresada en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. "Ángeles malos o buenos, que no sé, te arrojaron en mi alma. Sola, sin muebles y sin alcobas, deshabitada. De rondón, el viento hiere las paredes, las más finas, vítreas láminas. Humedad. Cadenas. Gritos. Ráfagas. Te pregunto: ¿cuándo abandonas la casa, dime, qué ángeles malos, crueles, quieren de nuevo alquilarla? Dímelo. Deshaucio Rafael Alberti Posted by Redretro. Sistema de Transporte Onírico. on Sunday, October 11, 2026

Al día siguiente, Redretro, que se define en sus redes como un "proyecto abierto de Arte Urbano creado en 2006", también alteró otra estación del Metro de la capital. Coincidiendo con el Día de la Hispanidad, en la estación del Hospital 12 de Octubre el colectivo eliminó la palabra "hospital" y añadió al cartel la frase "nada que celebrar".