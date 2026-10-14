Alfredo Perdiguero, policía, estalla en esRadio contra Francisco Martín: "Nos manda no hacer, no mirar, no trabajar"

El subinspector de Policía y portavoz de JuntosPOLGC, Alfredo Perdiguero, ha denunciado este miércoles en La noche de Cuesta, de esRadio, la falta de respaldo a los agentes por parte del delegado del Gobierno en Madrid ante los episodios de violencia registrados en la Puerta del Sol y la Universidad Complutense.

Perdiguero ha alertado del clima de crispación que está afectando al trabajo de los cuerpos policiales y ha denunciado que se esté trasladando a la sociedad la idea de que hay un bando bueno y otro malo. "Esa gente ha hecho lo que no pensábamos nunca: que haya un bando bueno, que es el suyo, y un bando de los malos", ha señalado al principio de la entrevista.

El policía ha dirigido buena parte de sus críticas contra Francisco Martín, al que ha reprochado la falta de instrucciones claras para los agentes que intervienen en situaciones de orden público. "No puede ser que el máximo responsable de los cuerpos de seguridad en la Comunidad de Madrid nos mande no hacer, nos mande no mirar, nos mande no trabajar, nos ordene no hacer órdenes de servicio", ha denunciado.

Además, ha reprochado al delegado que haya anunciado la apertura de una investigación "urgente" contra la Policía por las cargas dadas esta mañana en la Complutense cuando, según ha recordado, "las órdenes salen de usted, todas las órdenes antes de intervenir o cargar salen de usted". "Mire, por favor, váyase muy lejos, que desde luego aquí no pinta nada", ha añadido.

Perdiguero también ha hablado de los incidentes que ocurrieron el pasado 12 de octubre, Día de la Hispanidad, en Sol. Según ha recordado, varios jóvenes que portaban banderas de España quedaron expuestos a situaciones de riesgo en los alrededores de la acampada ilegal que ocupa la plaza desde el pasado 26 de septiembre. "Eran chavales con la bandera de España, y tuvieron que intervenir los compañeros de la UIP sin tener una orden de servicio porque veían que la integridad de esos chavales estaba en peligro, simplemente, como tú dices, por llevar la bandera de España", ha afirmado.

También ha denunciado la agresión que sufrió esa misma jornada un agente de la UPR en la calle de Alcalá, cerca de Sol. "Le patearon, como se puede ver en las imágenes, que ahí diría el tal Pablo Iglesias que se emociona cuando le pegan patadas a un policía", ha manifestado.

A estos episodios ha sumado las agresiones a los agentes que han acudido a la Universidad Complutense este miércoles. Es aquí donde Perdiguero ha puesto el foco en la presencia de personas encapuchadas. "Todos estaban embozados. Todos. No había ninguno con la cara descubierta", ha afirmado al referirse a las personas que se encontraban detrás de sus compañeros en la calle Arenal. Sobre lo ocurrido en la Complutense, ha corroborado que detrás de la pancarta "no hay ni uno que no lleve pasamontañas".

En el final de la entrevista, el policía ha advertido de que la falta de respaldo a los agentes puede animar a quienes recurren a la violencia y dificultar la protección de las personas que participan pacíficamente en las concentraciones. "Pues que al final les acuden, le pegan, como tú bien dices, le patean en la calle entre varios cuando se cae", ha explicado.

"¿A qué estamos jugando? ¿Por qué no nos dicen qué hacer o qué no hacer en cada momento? ¿Por qué en orden público no nos dejan trabajar? Ojo, que lo que nos viene es oscuro. Y que en este momento, que no nos dejen trabajar, veremos a ver porque, como tú bien dices, los violentos se vienen arriba y veremos a ver de lo que son capaces de hacer", ha planteado.