Almeida encuentra en la vivienda un filón para marcar perfil y desmontar el relato de Sánchez

La vivienda lleva semanas ocupando buena parte del debate político, especialmente tras el desahucio de Maricarmen, y José Luis Martínez-Almeida ha encontrado en ella un terreno desde el que reivindicar la gestión de su Gobierno municipal y contraponerla al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Solo en los últimos siete días lo ha hecho en el Pleno municipal, en las redes sociales y, este martes, durante una visita a la Operación Campamento, donde ha señalado al presidente por el retraso de las 10.700 viviendas que prometió.

Desde allí, Almeida ha recordado la frase que Sánchez pronunció el pasado 10 de enero en el mismo lugar: "Hoy comienzan las obras de un nuevo barrio". Diez meses después, el edil ha recorrido los terrenos para denunciar que no han comenzado los trabajos de urbanización y que la zona acumula colchones, muebles, televisiones e inodoros abandonados. "No hay absolutamente nada", ha señalado, antes de describir el lugar como "auténtico vertedero".

El alcalde ha atribuido la imagen a la "incapacidad de gestión" del Gobierno central. Según ha explicado, el Ayuntamiento aprobó el planeamiento urbanístico en tiempo récord y dio luz verde al proyecto de urbanización antes del verano. Desde entonces, ha sostenido, el Ejecutivo podría haber iniciado los trabajos. "Yo no quiero una conversación. Quiero que empiecen", ha resumido.

La estrategia de situar la vivienda en el eje central de su agenda coincide además con el adelanto de las elecciones generales y con la celebración de los comicios municipales en mayo de 2027. Almeida, tal y como ha dicho este martes, es consciente de que la vivienda "es el tema y la principal preocupación de los madrileños y de los españoles". De hecho, durante su visita, Almeida ha asegurado que si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre, una de sus primeras reivindicaciones, "si no la primera", será que la Operación Campamento eche a andar "de inmediato".

Ya la semana pasada, el Ayuntamiento celebró un Pleno extraordinario para aprobar dos planes especiales destinados a aumentar la oferta residencial en Madrid. Las propuestas salieron adelante con el voto en contra de Más Madrid y PSOE.

En aquella sesión, el delegado de Urbanismo, Borja Carabante, aprovechó para contraponer las medidas municipales a los dos decretos de vivienda del Gobierno central, rechazados por la mayoría absoluta del Congreso el pasado 2 de octubre. "Nosotros no hemos necesitado ni atajos ni trampas parlamentarias para aprobarlos", señaló entonces.

Incluso durante el fin de semana, momento en el que Almeida no acostumbra a compartir demasiado, publicó en sus redes sociales un vídeo en respuesta al presidente del Gobierno, que había afirmado que el PP no tenía más proyecto de vivienda que "la ley de la selva". "¿Quiere que hablemos de vivienda? Vamos a hablar de vivienda. Mirad, la semana pasada dimos la vivienda número 5.000 desde que llegamos al Gobierno aquí en el Ayuntamiento en régimen de alquiler asequible. Para que os hagáis una idea: mientras la izquierda hizo 17 viviendas en cuatro años, nosotros hemos dado 17 viviendas cada 10 días desde que hemos estado en el Gobierno", comenzó diciendo.

Desde ahí, rescató lo ocurrido en la sesión extraordinaria de Cibeles y reprochó a la izquierda madrileña su voto en contra de la construcción de 18.400 viviendas protegidas destinadas a personas vulnerables. "¿Os acordáis cuántas veces Sánchez ha prometido viviendas? ¿Sabéis cuántas ha hecho? Ninguna. Y aun así, Sánchez quiere para España el modelo catalán. Pero es que además, nosotros somos líderes en inversión en vivienda pública. Solo en estos tres años de legislatura hemos invertido 811 millones de euros, en Barcelona han invertido 256 millones. Ya que quería que hablásemos de vivienda, pues aquí lo tiene", añadió también.

Este martes, en Campamento, ha vuelto a centrar sus críticas en las viviendas que Sánchez adeuda. "Le mintió a todos los madrileños, sobre todo mintió a todos aquellos que están esperando una vivienda y lo único que han hecho por ahora son demoliciones, pero no han sido capaces de poner ni un solo ladrillo de esas 10.700 viviendas", ha denunciado.