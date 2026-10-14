Cargas policiales en la Complutense durante el primer día de huelga de educación: tres detenidos y varios heridos

La Policía Nacional ha cargado este miércoles contra un grupo de estudiantes que se manifiestan en la Universidad Complutense de Madrid durante la primera jornada de la huelga indefinida en la educación pública. Hasta el momento, tres personas han sido detenidas y dos personas han resultado heridas. Los hechos se han producido mientras los estudiantes recorrían el campus de la Ciudad Universitaria para apoyar la movilización.

La huelga, que han convocado los sindicatos CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, junto a las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP, reclama más recursos, reducción de las horas lectivas —máximo 17 periodos semanales en Secundaria y FP y 22 en Primaria—, bajada de ratios de alumnos por aula, un incremento salarial de 600 euros mensuales en el Complemento Específico Docente y mejoras en las infraestructuras. Los convocantes denuncian falta de negociación con la Consejería de Educación y lo que consideran infrafinanciación del sistema público.

‼️ Brutal carga de la Policía Nacional de Marlaska contra estudiantes que estamos realizando un pasacampus por la Complutense en este día de huelga educativa. Hay varios detenidos y estudiantes heridos. FUERA POLICÍA DE LA UNIVERSIDAD. pic.twitter.com/X2dtVTtoSa — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) October 14, 2026

La jornada ha comenzado con piquetes informativos en centros de toda la comunidad autónoma. Un grupo de profesores ha cortado el tráfico en el Paseo de la Castellana, a la altura de Eduardo Dato. En la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense se celebró un encierro nocturno con unas 300 personas. Está prevista una concentración a las 12:00 horas en la Puerta del Sol, donde la movilización coincide con la acampada por la vivienda instalada en la plaza desde hace más de dos semanas.

La Universidad Complutense y la Universidad Rey Juan Carlos se han sumado al paro. La Comunidad de Madrid ha fijado servicios mínimos para garantizar la atención esencial en los centros.