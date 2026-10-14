Detenido por apuñalar a un joven durante una reyerta junto a una discoteca de Parla

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del apuñalamiento de un joven durante una reyerta junto a una discoteca de Parla (Madrid) el pasado 4 de octubre.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el enfrentamiento se produjo entre varios individuos y, en el transcurso de la pelea, el detenido habría atacado a la víctima con un arma blanca, causándole una herida bajo la axila izquierda.

Tras el incidente, efectivos de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y prestaron los primeros auxilios al joven hasta la llegada de los servicios sanitarios, que lo trasladaron al Hospital Universitario Infanta Cristina.

La investigación quedó en manos de la Brigada Local de Policía Judicial, que logró identificar y localizar al presunto agresor. El detenido está acusado de un presunto delito de lesiones graves y ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.