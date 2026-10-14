El caos en la Puerta del Sol obliga a cerrar el Metro y Cercanías

Los accesos a la estación de Sol de Metro y Cercanías de Madrid han cerrado al público este miércoles a mediodía por riesgo de aglomeraciones, a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La medida coincide con las movilizaciones por la huelga educativa y la presencia de la acampada por la vivienda instalada en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre.

Según han informado Metro y Cercanías en sus redes sociales, el cierre afecta a las entradas de la estación, aunque se mantienen los transbordos entre las líneas C-3 y C-4 de Cercanías y las correspondencias entre las líneas 1, 2 y 3 de Metro.

‼️ La estación de Sol permanecerá cerrada a petición de la policía. ✅ Se podrá efectuar transbordo entre L1, L2 y L3. — Metro de Madrid (@metro_madrid) October 14, 2026

📢 Por orden de la Policía y ante el riesgo de aglomeraciones, la estación de Sol en estos momentos permanece cerrada. 🚊 No efectuarán parada las líneas C-3 y C-4 de Cercanías. ℹ️ Más información en nuestros canales oficiales y personal de estaciones. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) October 14, 2026

La acampada, instalada tras el desahucio de Maricarmen Abascal, ha estado rodeada de polémica por los enfrentamientos registrados en la zona. Este lunes por la noche, una periodista de Telemadrid denunció haber sido amenazada y golpeada mientras cubría unos incidentes en los que varios acampados persiguieron a una persona al grito de "¡perros sionistas, vamos a por vosotros!", según la cadena. La reportera ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional.

La agresión ha provocado la reacción de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha reclamado a la Delegación del Gobierno que desaloje el campamento. "Una de las plazas más representativas de España, tan bonita y patrimonial, es un degradado escenario de conflictos diarios y abandono. Donde ahora también se agrede a periodistas", denunció en un mensaje en el que instó al delegado, Francisco Martín, a "hacer de una vez su trabajo y desmantelar esta acampada ilegal".

Una de las plazas más representativas de España, tan bonita y patrimonial, es un degradado escenario de conflictos diarios y abandono. Donde ahora también se agrede a periodistas. La Delegación del Gobierno debe hacer de una vez su trabajo y desmantelar esta acampada ilegal. pic.twitter.com/31V0SJBRqU — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 13, 2026

También el sindicato Justicia Policial (Jupol) denunció esta semana una agresión contra agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) desplegados en la zona. Según el sindicato, uno de los policías llegó a ser "apaleado cuando ya se encontraba en el suelo".

Riesgo para los usuarios de Metro

La Comunidad de Madrid ha reclamado igualmente el desalojo de la acampada por los riesgos que supone para la seguridad de los viajeros. El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, remitió este martes una carta al delegado del Gobierno para pedirle que adopte medidas y levante el campamento.

En la misiva, Rodrigo advierte de que la ocupación de parte de la Puerta del Sol puede comprometer las condiciones de seguridad de la estación ante una eventual emergencia, al obstaculizar los accesos y dificultar tanto la evacuación de los viajeros como la intervención de los servicios de emergencia.

El consejero fundamenta su petición en un informe de Metro de Madrid sobre las condiciones de seguridad de la estación en caso de emergencia. Sol es un punto clave de la red de transporte madrileña, ya que conecta las líneas 1, 2 y 3 de Metro con las líneas C-3 y C-4 de Cercanías.

Desde que se instaló la acampada el 26 de septiembre, los accesos a la estación se han cerrado en varias ocasiones, principalmente por la noche y durante los fines de semana, a petición de las fuerzas de seguridad para prevenir incidentes y garantizar la seguridad en el exterior.