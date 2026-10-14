El vídeo de Almeida que quita la "careta" a Montse Mínguez: "Haber dicho a tu novio que le diera una casa a Maricarmen"

"Urbagestión son hermanitos de la caridad al lado de Montse Mínguez", ha afirmado este miércoles José Luis Martínez-Almeida en una entrevista con Servimedia. Sus declaraciones han servido a su equipo para montar un vídeo que intercala sus palabras con otras declaraciones de la portavoz del PSOE e, incluso, de la ministra Isabel Rodríguez.

El montaje, publicado en las redes sociales del grupo municipal, arranca recuperando unas declaraciones de Mínguez en las que dijo que "aquí el tema es que existe una derecha que prefiere un país en el que unos pocos dominen todo lo demás". A continuación, aparece Almeida pronunciando esa comparación sobre Urbagestión y, acto seguido, la ministra de Vivienda calificando a esta empresa de "pyme buitre". Es entonces cuando el alcalde vuelve a la carga: "Lo de Montse Mínguez no es una pyme precisamente. Es la hipocresía a la que nos ha acostumbrado el Partido Socialista".

Para rematar el mensaje, el alcalde recupera las palabras que Mínguez dedicó a Maricarmen después de su muerte: "Maricarmen, no te olvidaremos". Desde la ironía, el montaje responde igualmente a ese mensaje a través de la entrevista de Almeida: "Hombre, haberle dicho a tu novio que le diera una vivienda, ¿no? Mejor darle una vivienda que no olvidarla. Dale una vivienda de las decenas y decenas de viviendas que tienes, donde, por cierto, su lema es le garantizamos la máxima rentabilidad".

Y es que, según la información publicada por Artículo 14, la pareja de la Mínguez tiene cuatro empresas de alquileres y otras cuatro constructoras. Su lema, al que se ha referido el alcalde, es: "Cuidamos tus inversiones para obtener la mejor rentabilidad con la mayor seguridad".

Y ya está, y las caretas fuera. pic.twitter.com/xZlihnFv3B — Grupo Popular Madrid (@GrupoPPMadrid) October 14, 2026

Mínguez, por su parte, aunque ha reconocido las informaciones, las ha calificado de un "ataque personal". "El ataque personal es lo peor que hay en política; es mentira", ha respondido. Sobre la empresa de su pareja, defiende que "es una empresa familiar que lo hace bien" y asegura que cumple con la ley de vivienda en Cataluña.

Con todo esto, el vídeo del PP termina recurriendo a otra declaración de la portavoz del PSOE: "Y ya está, y las caretas fuera". Es precisamente esa frase la que el PP municipal ha elegido también para compartir la publicación en sus redes sociales.