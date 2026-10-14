El delegado Francisco Martín abre una investigación "urgente" contra la Policía por las cargas de la Complutense

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reclamado que se investigue la actuación policial durante las cargas registradas este miércoles en Ciudad Universitaria, en el primer día de huelga indefinida de profesores de la educación pública madrileña.

Martín ha solicitado al jefe superior de la Policía Nacional en Madrid una "investigación de urgencia" para esclarecer lo ocurrido y determinar si procede adoptar medidas. "Se han producido unas imágenes muy duras que creo que nos duelen a todos", ha afirmado en declaraciones a RNE.

Según ha explicado el delegado, los agentes acudieron a la zona después de recibir avisos sobre un grupo de personas, algunas de ellas embozadas, que estaban cortando el tráfico durante una concentración en defensa de la educación pública. Una vez allí, la Policía estableció un cordón que los manifestantes trataron de sobrepasar, llegando algunos a agredir a agentes, según el relato de Martín.

El delegado ha señalado que ese enfrentamiento desencadenó la intervención policial, aunque ha cuestionado la intensidad de la respuesta. A su juicio, la actuación debería haber sido proporcionada.

Martín cuestiona la proporcionalidad de las cargas

El representante del Gobierno central en Madrid ha defendido que las agresiones a los agentes no pueden tolerarse, pero ha insistido en que la respuesta policial debe ajustarse siempre a las circunstancias.

"Igual que no se debe tolerar ninguna agresión a policías, la respuesta de los agentes en este tipo de situaciones siempre debe ser proporcionada", ha manifestado. En su opinión, esa exigencia no parece corresponderse con las imágenes difundidas de las cargas, motivo por el que ha pedido que se examine lo sucedido.

🎙️comparto la entrevista de hace unos minutos en @rne. "Esta mañana hemos visto imágenes muy duras que nos duelen a todos. Al igual que no se debe tolerar ninguna agresion a la policía, la respuesta de esta siempre debe ser proporcionada.

He solicitado una investigación urgente… pic.twitter.com/SqJCJKX1m6 — Fran Martín Aguirre (@franmartagui) October 14, 2026

Aunque Martín ha reivindicado la profesionalidad de la Policía, ha advertido de que las actuaciones que no respeten el principio de proporcionalidad deben tener consecuencias. El delegado ha asegurado que su institución velará por que se adopten las medidas pertinentes si la investigación determina que son necesarias.

La intervención se ha producido durante la primera jornada de la huelga indefinida convocada por el profesorado de la educación pública de la Comunidad de Madrid para reclamar más recursos para la enseñanza.

JUPOL exige la dimisión de Francisco Martín

Por su parte, el sindicato JUPOL ha reclamado la dimisión inmediata del delegado del Gobierno en Madrid por sus declaraciones sobre las cargas policiales y sus alusiones a la actuación de la UIP durante las protestas en Ciudad Universitaria.

🔵 #ÚltimaHora: JUPOL, sindicato mayoritario de la Policía Nacional, pide la dimisión de Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid. ‼️ Las declaraciones e insinuaciones realizadas hoy, acusando a la #UIP de una intervención desproporcionada, son absolutamente… pic.twitter.com/Ved01zy7k9 — JUPOL (@JupolNacional) October 14, 2026

En un comunicado difundido a través de sus canales, la organización sindical ha acusado a Martín de cuestionar la profesionalidad de los agentes y ha criticado que se ponga públicamente en duda su actuación.

JUPOL también ha denunciado que, mientras se cuestiona a los policías, la Delegación del Gobierno no estaría emitiendo órdenes de servicio ni facilitando información operativa. El sindicato considera que esta situación responde a una estrategia política y advierte de que, a su juicio, pone en riesgo la integridad de los efectivos de la UIP, además de comprometer el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana.

La organización ha reclamado así la salida del delegado del Gobierno, en un nuevo episodio de enfrentamiento por la actuación policial durante la huelga educativa.

El delegado atribuye a 'exaltados' los incidentes en Sol

En sus declaraciones a RNE, Francisco Martín también se ha pronunciado sobre los altercados registrados en el entorno de la Puerta del Sol desde el inicio, a finales de septiembre, de la acampada por la vivienda. El delegado ha condenado los episodios violentos, pero ha atribuido su origen a personas que, según ha dicho, acuden a la plaza para provocar enfrentamientos.

"Creo que todos los incidentes que se han producido han tenido como origen las provocaciones de exaltados, que se han acercado a intentar generar situaciones de conflicto", ha asegurado. Martín ha añadido que algunos de estos episodios han motivado una respuesta policial inmediata.

El delegado ha defendido que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión y, al mismo tiempo, impedir que se produzcan desórdenes públicos. "La premisa fundamental es que el derecho de reunión debe respetarse y protegerse", ha señalado.

Por ello, ha asegurado que el Gobierno seguirá protegiendo a quienes participan en la acampada y garantizando el orden público, en una protesta que se prolonga desde hace más de dos semanas.

Preguntado por la querella presentada por Vox contra él por permitir la acampada, Martín ha aludido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que rechazó las medidas cautelares solicitadas por el Gobierno regional para levantarla y descartó la supuesta inactividad del delegado.

Alfonso Serrano critica a Martín

Las declaraciones del delegado han suscitado también críticas por parte del secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, quien ha cuestionado en su perfil de X la posición de Martín ante las agresiones a agentes de Policía.

Ayer agredieron a un policía en Sol. No dijo nada. Hace meses a otros tantos en @lavuelta Tampoco dijo nada. Hoy preocupado más por los violentos. Nunca del lado de sus policías. Toda mi solidaridad con ellos. https://t.co/XC1XkXhU6h — Alfonso Serrano (@SerranoAlfonso) October 14, 2026

"Ayer agredieron a un policía en Sol. No dijo nada. Hace meses a otros tantos en La Vuelta. Tampoco dijo nada. Hoy preocupado más por los violentos. Nunca del lado de sus policías. Toda mi solidaridad con ellos", ha escrito Serrano.

El dirigente popular ha reprochado así al delegado que no haya mostrado la misma preocupación por los agentes agredidos en otros episodios y ha expresado su solidaridad con ellos.