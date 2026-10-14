Imputan al secretario de Organización de Más Madrid por un presunto pucherazo en el censo de las primarias

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alcorcón (Plaza 7) ha abierto una investigación por un presunto delito de falsificación de documento público contra el secretario de Organización de Más Madrid, Gabriel Ortega, según ha informado en exclusiva el diario La Razón.

Entre los imputados figura también Alessandra Romero Guijarro, concejal de Salud Pública, Consumo y Bienestar Animal en el Ayuntamiento de Alcorcón, junto a un trabajador de la propia Secretaría de Organización. El titular del juzgado, el juez Ignacio Candal Jarrín, los ha citado a declarar en calidad de investigados para el próximo 28 de octubre.

Tal y como adelanta el medio, la causa penal tiene su origen en una denuncia interpuesta este pasado verano por varios militantes del propio partido. Los denunciantes acusan a la dirección de haber manipulado de forma fraudulenta el censo interno para garantizar la victoria de las candidaturas alineadas con la ministra de Sanidad, Mónica García.

El resultado de las primarias confirmadas el pasado mes de julio otorgó la candidatura a la alcaldía de Alcorcón a Manu San Pastor, mientras que Mónica García se consolidaba para liderar la Comunidad de Madrid. Sin embargo, la candidatura rival en Alcorcón, encabezada por Trinidad Castillo (teniente de alcaldesa y portavoz municipal de Más Madrid) y uno de sus asesores, fue directamente excluida del proceso al denegárseles la condición de militantes, a pesar de que los estatutos les reconocían explícitamente dicho derecho por ostentar un cargo público.

Las cifras del "pucherazo" denunciado por los afiliados y recogidas por La Razón, explican como en Alcorcón se habrían inscrito irregularmente a 70 personas. La lista oficialista de San Pastor se impuso por apenas tres votos (90 respaldos frente a los 87 obtenidos por la candidatura de Castillo).

Los afiliados acusan directamente a Gabriel Ortega de orquestar la maniobra y a Romero de ejecutarla sobre el terreno mediante inscripciones masivas sin control, la organización de actos políticos simulados y la emisión de solicitudes de validación presuntamente fabricadas.

Según consta en la acción legal remitida a la Justicia y a la que ha tenido acceso La Razón, la cúpula del partido habría utilizado una herramienta informática de participación creada por la Secretaría de Organización. Lejos de ser un software neutral, la militancia sostiene que es "un sistema susceptible de ser alterado, manipulado y falseado en función de las necesidades de la dirección, permitiendo modificar la condición de militante, la antigüedad, la capacidad de voto y la legitimación para concurrir como candidato". Un sistema, por lo tanto, "que no ofrece garantías de funcionamiento".

Los denunciantes advierten de que no se trata de un episodio aislado, sino de una presunta operativa coordinada de falsificación documental y uso indebido de datos personales que podría constituir "la posible existencia de un grupo organizado cuyo objetivo es obstruir, coaccionar, falsear documentos y manipular el censo, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la militancia".