La acampada de Sol obliga a Madrid a preparar un plan alternativo para la Fiesta de la Trashumancia

La acampada por la vivienda en la Puerta del Sol condicionará la celebración de la Fiesta de la Trashumancia en Madrid, prevista para el próximo 25 de octubre. Mientras tanto, el Ayuntamiento prepara un plan alternativo que contempla modificar el itinerario del ganado para evitar las dificultades que pueda generar la protesta.

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida mantiene su reclamación al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para que ordene el levantamiento de la acampada. El alcalde considera que ya no existen motivos para mantenerla en las condiciones actuales y ha advertido de sus posibles consecuencias para la actividad comercial de la zona y la programación navideña.

La presencia de los acampados en Sol coincide con los preparativos de una de las citas tradicionales del otoño madrileño. La Fiesta de la Trashumancia volverá a llevar ovejas y cabras al centro de la capital el sábado 25 de octubre, aunque el recorrido podría cambiar en función de la situación en la plaza.

Fuentes municipales han confirmado que el Ayuntamiento trabaja en un plan alternativo que incluye un posible cambio de itinerario. La decisión está condicionada por la continuidad de la acampada, que ha alterado el uso habitual de uno de los espacios más concurridos de Madrid.

Martínez-Almeida ha insistido en que el delegado del Gobierno debe intervenir para poner fin a la protesta. El alcalde sostiene que el Sindicato de Inquilinas, que impulsó la movilización, ya no permanece en el lugar y cuestiona que las reivindicaciones que mantienen los acampados sigan vinculadas a la vivienda.

"No hay excusa ya para mantener la acampada de Sol", ha afirmado el regidor, que también ha preguntado públicamente a Francisco Martín por los motivos por los que no actúa para desalojar la zona.

La protesta amenaza con afectar a la Navidad

El Ayuntamiento también ha puesto el foco en las consecuencias económicas de la acampada para los comerciantes del entorno de la Puerta del Sol. Almeida ha anunciado que el Consistorio está dispuesto a estudiar mecanismos para compensar a los negocios que hayan resultado perjudicados por la ocupación del espacio público.

El alcalde ha advertido, además, de que "peligra una parte de la Navidad", en referencia a la programación que tradicionalmente se desarrolla en esta zona del centro de Madrid.

La celebración navideña y la Fiesta de la Trashumancia tienen características diferentes, pero ambas dependen de la disponibilidad de espacios públicos para organizar actividades y recibir a los ciudadanos. En el caso del paso del ganado, el Ayuntamiento debe garantizar un recorrido adecuado para los animales y compatible con la circulación por las calles afectadas.

Por el momento, el Consistorio trabaja en la alternativa al itinerario habitual, mientras mantiene la presión sobre la Delegación del Gobierno para que resuelva la situación de Sol.

El regreso de las ovejas y el pago de los 50 maravedís

La Fiesta de la Trashumancia recuperará el próximo 25 de octubre una tradición histórica vinculada al paso de los rebaños por Madrid. Durante la celebración se realizará el pago simbólico de 50 maravedís por cada millar de cabezas de ganado, en recuerdo de la concordia de 1418 entre los representantes de la Mesta y el Concejo de la Villa.

El acuerdo, suscrito el 2 de marzo de aquel año, permitió a los pastores atravesar Madrid y su territorio con sus ovejas y cabras. La entrega de las monedas a los representantes municipales mantiene vivo ese episodio de la historia de la ciudad.

El paso del ganado también permite recordar el trazado de las antiguas vías pecuarias. La calle de Alcalá formó parte de la Cañada Real Galiana, mientras que en la plaza de la Independencia se conservan mojones de piedra relacionados con la antigua vía ganadera, según la información municipal.

En la edición de 2025 participaron más de 1.100 ovejas merinas y 200 cabras. Los animales recorrieron el centro de Madrid hasta llegar a Cibeles, acompañados por cientos de personas y guiados por integrantes de la Fundación Trashumancia y Naturaleza.

La cita volverá a acercar esta actividad tradicional a los vecinos y visitantes de la capital, aunque la organización del recorrido de este año deberá tener en cuenta la situación de la Puerta del Sol.

Una celebración que nació para proteger las vías pecuarias

La Fiesta de la Trashumancia se celebró por primera vez en 1994, impulsada por la Asociación Trashumancia y Naturaleza en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid. Su objetivo era reclamar una nueva ley que protegiera las vías pecuarias y garantizara su conservación como bienes de dominio público.

La reivindicación se materializó en marzo de 1995 con la aprobación de la Ley de Vías Pecuarias. Desde entonces, la celebración forma parte del calendario madrileño y sirve para reivindicar la conservación de las cañadas, cordeles y veredas, además de reconocer el trabajo de los pastores.

España cuenta con una red de vías pecuarias de unos 125.000 kilómetros. En la Comunidad de Madrid, estos caminos suman 4.104 kilómetros y ocupan más de 13.000 hectáreas. La red regional incluye cuatro cañadas reales, además de numerosos cordeles, veredas y coladas.

La trashumancia consiste en trasladar el ganado entre distintos pastos para aprovechar los recursos disponibles en cada época del año. Esta práctica ganadera extensiva también contribuye, según la información recogida por el Ayuntamiento, a la conservación de la biodiversidad, al control de incendios forestales y al mantenimiento de población en el medio rural.