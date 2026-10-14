La CAM denuncia ante la Fiscalía por delito de odio las amenazas e insultos contra Ayuso en la acampada de Sol

La Comunidad de Madrid ha denunciado hoy ante la Fiscalía Provincial de Madrid amenazas, insultos y expresiones ofensivas contra la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en la acampada ilegal que desde el pasado 26 de septiembre ocupa la Puerta del Sol. El escrito recoge los cánticos e insultos dirigidos directamente contra la jefa del Ejecutivo autonómico en el ejercicio de sus funciones, así como fotografías de las pancartas y pintadas con amenazas graves, en las que "se desea su muerte" y se incita a "quemar su vivienda".

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid considera que los hechos descritos podrían ser constitutivos de los delitos de amenazas (artículo 169.2º del Código Penal); de injurias graves con publicidad (art. 208); de odio (art. 510.2), y diversos de daños recogidos en los artículos 323 y 263 recogidos en el mismo Código Penal.

La denuncia también incluye los daños ocasionados en bienes públicos y elementos de valor histórico, cultural y monumental, como la estatua del Oso y el Madroño y la fachada de la Real Casa de Correos, ambos Bienes de Interés Cultural (BIC), y la estatua ecuestre de Carlos III. También las pintadas, pegatinas y actos vandálicos que se han producido, y añade que su contenido "participa de la misma naturaleza ofensiva y amenazante contra la presidenta de la Comunidad de Madrid". Además, se refiere a los desperfectos en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza, con los consiguientes costes de reparación y limpieza.

Por ello, la Comunidad de Madrid solicita a la Fiscalía Provincial que impulse las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales. En concreto, pide el acceso y la conservación inmediata de las grabaciones de videovigilancia de la Puerta del Sol y los establecimientos cercanos, así como la recopilación de los partes de intervención policial y la identificación de las personas que pudieran haber participado en estos actos.