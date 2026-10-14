La izquierda se une a los sindicatos en Sol y evidencia el trasfondo político de la huelga educativa

La estrategia de la izquierda madrileña para instrumentalizar las protestas educativas ha quedado patente en la Puerta del Sol. Las principales dirigentes de Más Madrid y del PSOE se han agolpado frente a la Real Casa de Correos para capitalizar políticamente la primera jornada de paros en los colegios, confirmando el análisis que se hacía de forma simultánea desde el interior de la sede del Gobierno regional.

Los participantes en la manifestación han centrado sus proclamas en la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, a quien han reprochado un supuesto abandono de la enseñanza pública frente a la concertada y privada, al tiempo que dirigían sus consignas contra el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.

La protesta ha contado con la presencia de sindicatos, colectivos del sector y representantes de los partidos de la izquierda madrileña. La confluencia en la céntrica plaza ha propiciado además la unión entre los manifestantes del ámbito educativo y los activistas que permanecen acampados por la vivienda en la Puerta del Sol desde el pasado 26 de septiembre.

Mientras en el interior del edificio el Consejo de Gobierno analizaba los datos de seguimiento, a las puertas de la sede autonómica se desplegaba la plana mayor de la oposición. La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, y la del Ayuntamiento, Rita Maestre, junto a sus homólogas del PSOE, Mar Espinar y Reyes Maroto, se alineaban con los manifestantes para lanzar sus proclamas electorales contra el Ejecutivo autonómico.

La portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha exigido a la presidenta regional que "se siente a negociar", defendiendo la reducción de ratios "desde Infantil hasta la universidad" y asegurando que "en esta huelga nos lo estamos jugando todo como sociedad". En el mismo tono, Rita Maestre ha llegado a acusar al PP de pretender "acabar con la educación pública".

Por parte del PSOE, las portavoces se han sumado a la consigna política. Mar Espinar ha afirmado que los sueldos del profesorado son "los más bajos de toda España", mientras que Reyes Maroto ha arremetido contra la gestión presupuestaria criticando el "dinero para eventos privados" y sentenciando que "parece que la calle se le está atragantando al PP".

La respuesta del Ejecutivo regional

Tras la reunión del gabinete, la consejera de Educación, Mercedes Zarzalejo, ha situado el seguimiento de la huelga en la educación pública en un 44,6 por ciento durante esta primera jornada, enmarcando el paro dentro de la estrategia de agitación social de la oposición.

"Se ha iniciado la primera huelga política del otoño caliente, con el que nos llevan amenazando meses. Lo hicieron explícito el jueves", ha subrayado Mercedes Zarzalejo, quien ha denunciado que el verdadero objetivo de esta convocatoria es "quemar las calles". La consejera ha reclamado a los sindicatos que "dejen de pisotear los derechos de la infancia con batallas electoralistas que no vienen al caso".

El choque directo en las redes sociales

El trasfondo de las movilizaciones venía precedido por los avisos vertidos en la Asamblea de Madrid. La presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, ha recordado a través de sus redes sociales el tono empleado por la oposición en el último pleno parlamentario: "Amenazaron a los madrileños con el 'No habrá paz en las calles de Madrid'. Con la complicidad del Gobierno, hoy comienza la primera huelga política que no respeta el derecho de los niños, de los alumnos ni al trabajo. Si no quieren paz: ¿qué buscan?".

La respuesta de Manuela Bergerot en la red social ha terminado por ratificar el objetivo de la presión en la calle: "Yo no amenacé a nadie. Pero si no te gusta la huelga te doy un consejo: siéntate a negociar".