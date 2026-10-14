La Policía alerta de que grupos ultras como Bukaneros se están haciendo con el control de la acampada de Sol

El Sindicato de Inquilinos abandonó la acampada de la Puerta del Sol en Madrid poco después de que el Congreso de los Diputados rechazase el denominado "decreto Maricarmen". A partir de ese momento han sido otros grupos de extrema izquierda los que se han hecho con el control de la acampada. Poco a poco la Policía Nacional va poniendo nombres a estos grupos marginales que se han apoderado de la protesta.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado ahora que en las últimas semanas se han identificado a 23 miembros de Bukaneros, grupo extremista de animación del Rayo Vallecano, en las proximidades de la acampada. Un hecho que relaciona con el aumento de los actos violentos en las proximidades, como pone de manifiestos los disturbios de los últimos días en los que resultó herido un agente de la UPR (Unidad de Prevención y Reacción).

Han explicado que este grupo colectivo radical ha sido identificado merodeando por las calles adyacentes a Sol "buscando enfrentamientos con otros ciudadanos" para regresar de inmediato a la zona ocupada y que durante las identificaciones de estos miembros de Bukaneros se han requisado "numerosos aerosoles de defensa", un hallazgo que ha disparado la preocupación de los agentes.

El sindicato ha denunciado que a los problemas de seguridad se suma la alerta sanitaria tras detectarse "al menos dos posibles casos de sarna" entre los acampados. En esta línea, ha solicitado formalmente a las autoridades sanitarias que evalúen de inmediato las condiciones de salubridad del campamento y que se tomen medidas para que esto no afecte ni a los policías que realizan su trabajo en las cercanías ni a los servicios de emergencia.

Asimismo, han exigido mayor coordinación, unidades de refuerzo e "instrucciones operativas claras" para actuar con plenas garantías en un entorno de máxima tensión. "Estos acontecimientos vuelven a demostrar la necesidad de reforzar el principio de autoridad y reconocer de una vez la profesión policial como profesión de riesgo, con las correspondientes garantías laborales y sociales", han mantenido desde el sindicato.