Los sindicatos médicos convocan una huelga contra Ayuso en Madrid: cuatro paros de 72 horas entre octubre y diciembre

Los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid irán a la huelga durante cuatro periodos entre finales de octubre y diciembre ante la falta de avances en las negociaciones con la Consejería de Sanidad. El Comité de la Huelga Médica y Facultativa, integrado por AMYTS, AME, STOP PEONADAS, MUD y SIME-CSIT UP, ha anunciado las movilizaciones después de denunciar meses de bloqueo y la ausencia de medidas concretas para resolver las reivindicaciones laborales del colectivo.

Los paros se distribuirán en cuatro bloques de 72 horas, desde las 8:00 horas del 28 de octubre hasta las 8:00 del 31 de octubre; del 4 al 7 de noviembre; del 18 al 21 de noviembre, y del 9 al 12 de diciembre. El comité sostiene que la convocatoria responde a la demanda de los propios profesionales, según una encuesta en la que participaron 1.299 médicos y facultativos en apenas dos días. El 53,1% de los encuestados respaldó continuar con la huelga en Madrid, frente al 34,9% que se mostró en contra y el 12% que no tenía una posición definida.

🔴Los médicos madrileños irán a la huelga entre octubre y diciembre ante la falta de negociación y el bloqueo de la Consejería de Sanidadhttps://t.co/5SWHnpts9p — AMYTS (@amytsmedicos) October 14, 2026

Cuatro meses sin avances

El comité denuncia que han transcurrido cuatro meses desde el último compromiso de reunión sin que se hayan producido avances ni se hayan concretado medidas para atender las demandas de los profesionales. Por ello, reclama a la Consejería de Sanidad que retome las conversaciones y establezca un calendario de negociación.

Señalan que otras comunidades, como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias, mantienen sus propias convocatorias de huelga pese al aplazamiento de la movilización estatal. Por el contrario, País Vasco, Andalucía, Galicia y Asturias han alcanzado acuerdos con sus respectivos comités de huelga que han permitido evitar los paros, según recoge el comunicado.

El comité también critica que la consejera de Sanidad no se haya reunido con sus representantes y compara esta situación con la disposición negociadora que, aseguran, han mostrado los profesionales madrileños en anteriores conflictos. Como ejemplo, recuerdan que en 2021 se desconvocó una huelga de Atención Primaria tras el anuncio de elecciones autonómicas por parte de Isabel Díaz Ayuso y ante la falta de un interlocutor con capacidad para negociar.

Suspenden la huelga estatal

Los sindicatos médicos CESM, SMA y SME han suspendido temporalmente la huelga indefinida que iba a comenzar el 28 de octubre contra el Estatuto Marco de Mónica García tras el adelanto de las elecciones generales.

La disolución de las Cortes deja atrás el proyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad y, según las organizaciones, impide negociar con un interlocutor político con capacidad para alcanzar acuerdos hasta que se forme el nuevo Gobierno.

Los sindicatos han insistido en que esta decisión no supone renunciar a sus reivindicaciones y han advertido de que "retomarán los paros" si el Ejecutivo entrante no atiende sus demandas.

Las principales reivindicaciones

Entre las demandas del colectivo figuran la creación de un nuevo modelo de carrera profesional abierto y permanente, el reconocimiento de la singularidad y responsabilidad del trabajo médico mediante una diferenciación retributiva adecuada y el cómputo de toda la jornada laboral.

También reclaman mejoras en la remuneración de las guardias, garantías de voluntariedad y condiciones adecuadas para la jornada complementaria, así como el abono de un complemento transitorio por la pérdida de la paga extraordinaria de 2010.

Otra de sus peticiones es la creación de una Mesa de Concertación Médica y Facultativa, cuya puesta en marcha, según el comité, se ha anunciado sin que posteriormente hayan recibido información sobre su desarrollo.

Las reivindicaciones incluyen medidas específicas para los residentes y tutores de formación sanitaria especializada, entre ellas mejoras salariales, el reconocimiento del periodo de residencia en la carrera profesional, una mayor supervisión y mejores condiciones formativas.

En Atención Primaria, los médicos exigen agendas dimensionadas, límites de cupos, estabilidad en el centro y turno asignados y el fin de la movilidad forzosa. Para los facultativos hospitalarios, las demandas se centran en las guardias, los descansos, la cobertura de plazas y las condiciones de los servicios de urgencias.

El personal extrahospitalario y del SUMMA 112 reclama, por su parte, revisar los acuerdos laborales pendientes, mejorar las retribuciones y reconocer las particularidades de estos servicios. El documento de reivindicaciones presentado a la Consejería en julio también recoge demandas específicas para Odontología de Atención Primaria.

Pese a la convocatoria de los cuatro bloques de huelga, los representantes de los médicos aseguran que todavía es posible evitar las movilizaciones si la Administración retoma las negociaciones y ofrece compromisos concretos.