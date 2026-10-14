Todas las fotos que el Gobierno de Ayuso ha entregado a la Fiscalía por los insultos, amenazas y daños en Sol

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"Ayuso, muérete"

La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid los insultos, las amenazas y las expresiones ofensivas contra Isabel Díaz Ayuso que se están viendo en la acampada de la Puerta del Sol. También los daños al patrimonio de la plaza. Estas son algunas de las imágenes que ha aportado como prueba.