Todas las fotos que el Gobierno de Ayuso ha entregado a la Fiscalía por los insultos, amenazas y daños en Sol
La Comunidad de Madrid ilustra los escritos en los que "se desea la muerte" a la presidenta regional, "se la difama e insulta con calificativos como 'puta'" o "se incita a quemar su vivienda".
"Ayuso, muérete"
La Comunidad de Madrid ha denunciado ante la Fiscalía Provincial de Madrid los insultos, las amenazas y las expresiones ofensivas contra Isabel Díaz Ayuso que se están viendo en la acampada de la Puerta del Sol. También los daños al patrimonio de la plaza. Estas son algunas de las imágenes que ha aportado como prueba.
"Ayuso, payasa, okuparé tu casa"
Según recuerda el escrito, la acampada comenzó el pasado 26 de septiembre tras la manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid por el desahucio de Maricarmen. Añade que los asistentes instalaron "sin autorización" tiendas de campaña en la Puerta del Sol desde las 20:00 horas.
"Puta Ayuso"
La denuncia recoge numerosas pancartas y pintadas contra Ayuso a lo largo y ancho de la plaza, entre ellas mensajes con calificativos como "puta". La Comunidad pide investigar la autoría de estas expresiones.
"Ayuso te vamos a matar"
Entre las imágenes que adjunta la CAM también aparecen mensajes en los que se expresan deseos de muerte hacia la presidenta regional.
"El ático de Ayuso lo vamos a quemar" y "Ayuso payasa a tu puta casa"
También otros carteles que incitan a quemar "el ático de Ayuso" y que la califican de "payasa".
La proyección contra Ayuso y Almeida en el reloj de Sol
El escrito también recoge como la noche del pasado 30 de septiembre, en torno a las 23:00 horas, los acampados proyectaron una imagen con el rostro de la presidenta tachado sobre la fachada de la sede del Gobierno regional. Escrito junto a la imagen ponía: "Ayuso y Almeida iros a la mierda".
"Ayuso, te vamos a..."
Para Miguel Ángel García Martín, dicha proyección solo buscaba "denigrar su imagen y persona institucionales, fomentando el odio y la hostilidad hacia ella".
"Ni suelo a precio de abuso, ni suelo apreciar a Ayuso"
La denuncia atribuye en ese momento los hechos a "personas indeterminadas", aunque sostiene que podrían ser "identificables mediante las cámaras de videovigilancia" instaladas en la zona.
El Oso y el Madroño vandalizado
En otro punto, se señalan los daños en "bienes de uso público y bienes de valor histórico, cultural y monumental de la ciudad de Madrid", tales como la escultura del Oso y el Madroño. Cabe recordar que el Ayuntamiento tuvo que proceder a su vallado después de que los acampados la vandalizaran con un pañuelo palestino y un chaleco del Sindicato.
Pegatinas anarquistas, antifascistas y contra Ayuso en la peana del Oso y el Madroño
También se menciona la colocación de "numerosas" pegatinas y otros elementos sin tener en cuenta los pesos admitidos en estos bienes públicos protegidos.
Grafitis como "Ayuso cuidado" en el Oso y el Madroño
La Real Casa de Correos, que alberga la Presidencia madrileña, también figura entre los bienes que la Comunidad menciona como afectados.
"Israel Díaz Ayuso"
"Corresponde a los servicios patrimoniales, a quien pertenece cada bien público, el determinar el daño efectivo causado y los medios personales y materiales necesarios para restaurarlas a su estado inicial", afirma la denuncia.
Una pintada de "Almeida cara polla" en la estatua ecuestre de Carlos III
Todo ello, continúa la CAM, sumado a los "inmensos daños" causados en el alumbrado público, farolas, marquesinas y pavimento de la plaza.
Un ataúd de cartón con un dibujo de Ayuso
El Gobierno regional sostiene que los incidentes no habían cesado cuando se presentó el escrito ante la Fiscalía, sino mas bien las expresiones ofensivas y los daños seguían "incrementándose".
"Mira qué lista la payasa fascista"
Al final de la denuncia, el Consejero de Presidencia solicita la conservación de las grabaciones de videovigilancia de la Puerta del Sol y de los establecimientos próximos desde el 26 de septiembre.