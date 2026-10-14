Un colegio madrileño fuerza a niños a votar para "convertir las calles en una pesadilla para los fascistas del PP"

"Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para 'parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso'. Un saludo". Este es el correo que ha desvelado este miércoles la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo.

Según ha revelado la responsable de la educación madrileña se trata de una comunicación que se ha enviado desde la dirección de un colegio de Villarejo de Salvanés a todos los alumnos de 3º y 4º de ESO.

En un sentido muy parecido se expresa el Sindicato de Estudiantes que, a través de sus redes sociales, ha publicado un mensaje en el que comunica abiertamente que "la comunidad educativa vamos a una batalla decisiva para derrotar a Ayuso".

Hoy las aulas han amanecido vacías por la escuela pública. Empieza la huelga indefinida educativa en la Comunidad de Madrid. La comunidad educativa vamos a una batalla decisiva para derrotar a Ayuso. Estamos en el IES Puerta Bonita, Leganés e IES Antonio Machado👇🏽 pic.twitter.com/BWfPu8LaK5 — Sindicato de Estudiantes (@SindicaEstudian) October 14, 2026

Es por todo ello que el Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso tiene claro que la de hoy es la "primera huelga política del otoño caliente con el que nos llevan amenazando meses. Una amenaza que las portavoces de la izquierda hicieron explícita el pasado jueves en la Asamblea de Madrid", recordó la consejera haciendo referencia a las palabras pronunciadas por Manuela Bergerot.

"Como pueden comprobar no quieren paz en las calles, no quieren paz en las aulas. Y si no quieren paz, entonces, qué es lo que quieren", se preguntó.

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