Almeida frena el "tasazo" de basuras de Sánchez: la nueva tasa no incluirá la limpieza viaria

La tasa de gestión de residuos de Madrid incorporará en 2027 criterios sobre la calidad de la separación de la basura para calcular su importe. La medida busca introducir una mayor equidad en el recibo, que tendrá una media de 143 euros, una cantidad que será "prácticamente la misma" que en 2026.

Así lo ha anunciado la delegada de Hacienda, Engracia Hidalgo, tras la Junta de Gobierno en la que se ha aprobado el proyecto de ordenanzas fiscales. El nuevo cálculo tendrá en cuenta cinco fracciones de residuos: resto no reciclable, envases, materia orgánica, papel y cartón, y vidrio.

El Ayuntamiento incorporará la calidad de la separación de los residuos al cálculo de la tarifa de generación, junto con la cantidad de basura producida y el número de personas empadronadas. Para ello, utilizará los datos correspondientes a los 131 barrios de la capital recogidos en un informe del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

La tarifa básica, por su parte, seguirá teniendo en cuenta el valor catastral individual de cada vivienda o local. Con estos criterios, el Consistorio pretende que el cálculo de la tasa refleje mejor las características de cada inmueble y la gestión de los residuos.

307 millones

El Gobierno municipal estima que la tasa generará unos ingresos de 307 millones de euros y afectará a alrededor de 1,7 millones de inmuebles. Hidalgo ha recordado que la normativa impulsada por el Gobierno central obliga a los ayuntamientos a cubrir el coste de los servicios de recogida de residuos mediante esta tasa.

El Consistorio madrileño destaca que no ha incluido en el cálculo los gastos de limpieza viaria, a diferencia de otros municipios. Según el Gobierno municipal, esta decisión ha evitado imputar a la tasa más de 340 millones de euros desde su entrada en vigor en 2025, un importe que, de haberse añadido, habría elevado considerablemente las cuotas que deben pagar los madrileños.

Como ya sucede en 2026, los garajes y trasteros vinculados a una vivienda no tendrán que abonar la tasa, al igual que los solares y los edificios en estado de ruina. También estarán exentos los garajes de uso industrial destinados íntegramente a uso residencial, siempre que se presente una declaración responsable que lo justifique.

El Ayuntamiento mantendrá asimismo las reducciones para familias numerosas, calculadas según el valor catastral de la vivienda y la categoría del título, así como la bonificación del 100 % para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción. Estas medidas beneficiarán a más de 37.000 familias y supondrán un ahorro estimado de 5,4 millones de euros.