Almeida insta a Óscar López a llamar a "la gran tenedora" Montse Mínguez para salvar a su desahuciado

José Luis Martínez-Almeida ha encontrado una salida para el caso del inquilino cuyo desahucio, según una información publicada este jueves, ha promovido el Ministerio de Transformación Digital a través de un organismo dependiente de Óscar López. El alcalde ha pedido al ministro socialista que contacte con Montse Mínguez, portavoz del PSOE y pareja de un gran empresario inmobiliario, para buscar una vivienda al afectado.

"Estoy seguro de que en el móvil tiene el teléfono de Montse Mínguez", ha ironizado Almeida esta mañana en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. El regidor ha considerado que López lo tiene "muy fácil" para ofrecer una alternativa residencial al inquilino y le ha instado a "que marque el teléfono" de su compañera de partido para resolver la situación.

La petición de Almeida llega después de que Artículo 14 haya publicado este jueves que López ha auspiciado desde su ministerio el desahucio de un inquilino de una vivienda propiedad de Muface situada en Sainz de Baranda, casualmente justo enfrente del piso de Maricarmen. El ministro ha rechazado esa versión en X: "Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie", ha asegurado, además de reclamar el derecho de rectificación al medio.

Sin embargo, Almeida ha aprovechado para volver a cargar contra la gestión socialista de la vivienda y cuestionar la distancia entre el discurso del Ejecutivo central y lo que luego hacen sus miembros. "No hay nada peor en política que la hipocresía", ha afirmado, antes de sostener que el PSOE no ha sido capaz de adoptar "una sola medida que palie este problema".

Volviendo al caso de Maricarmen ha aseverado: "Óscar López tiene ya su Maricarmen y veremos a ver qué es lo que quiere hacer en este momento, por qué ha llegado a esta situación, por qué no ha impedido de cualquier manera que se pudiera producir instar ese desahucio por parte de un organismo que depende directamente de él".

Aunque Almeida ha cuestionado que no se haya evitado el desahucio, también ha defendido que es "de los que piensa que siempre hay que dar una alternativa residencial". A partir de ahí, y más bien con tono irónico, ha puesto la solución en manos de Mínguez y su pareja. "Le pido que hable con su compañera, la gran tenedora Montse Mínguez, para que le pueda conseguir una alternativa habitacional a esta persona. Creo que sería una salida razonable, que los grandes tenedores sean verdaderamente generosos. Hay pocos grandes tenedores como Montserrat Mínguez y su pareja en estos momentos en España", ha mantenido.

Ya ayer, en una entrevista con Servimedia, el alcalde comparó a la empresa Urbagestión con la actividad inmobiliaria vinculada a la pareja de la portavoz socialista y aseguró que Urbagestión, dueña del piso de Maricarmen, parecía "hermanitos de la caridad al lado de Montse Mínguez".