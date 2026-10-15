Álvarez de Toledo, favorita para acompañar a Feijóo como dos por Madrid

Alberto Núñez Feijóo ultima las listas electorales del PP, junto a su jefe de campaña y secretario general, Miguel Tellado. Tres años después del adelanto electoral que pilló al partido por sorpresa, teniendo que elaborar las listas con premura, se esperan varios cambios en las candidaturas, una vez conocido más en profundidad el trabajo de los dirigentes, y madurado el rumbo que quieren adoptar en adelante.

Como favorita para ser la número dos por Madrid suena Cayetana Álvarez de Toledo, que ha desempeñado en este tiempo uno de los papeles más destacados en el Congreso durante las sesiones de control al Gobierno, especialmente por sus enfrentamientos con Félix Bolaños. Feijóo ya la incluyó en la Ejecutiva del partido como vocal, en el segundo nivel de poder después del comité de dirección.

En el PP evitan confirmar que sea finalmente la elegida, en un puesto para el que también suena la vicesecretaria Sectorial Alma Ezcurra, en quien Feijóo tiene también mucha confianza, siendo uno de los cargos que más número de funciones desempeña como integrante de la cúpula y eurodiputada, tras haber pasado también por la fundación Reformismo 21, donde ejercía de enlace con el Parlamento Europeo y el PP.

Álvarez de Toledo tiene asegurado, en cualquier caso, un puesto relevante ya que "es un activo muy potente y queremos tenerla con nosotros", aseguran desde la dirección del PP, donde trasladan que no darán a conocer ningún nombre, ni siquiera a los implicados, hasta tener todas las listas cerradas, lo que ocurrirá la semana que viene. La obligación legal de elaborar listas cremallera obliga a Feijóo a optar por una mujer para acompañarle en Madrid. En 2023 la dos fue Marta Rivera de la Cruz.

Otro de los nombres que más peso ha adquirido en esta etapa es la portavoz parlamentaria, Ester Muñoz, que encabezaría la lista por León, dado su origen, sin descartar que pudiera hacerlo también por Valladolid. El resto de la dirección del partido, como Borja Sémper, Jaime de los Santos, Juan Bravo, Elías Bendodo o Cuca Gamarra tendrían también puestos destacados asegurados, como premio a su labor estos años liderando la oposición.

La que fuera responsable de Nuevas Generaciones del PP, Bea Fanjul, deja su hueco como cabeza de lista por Vizcaya tras anunciar que abandona la política para pasarse a la empresa privada. Los candidatos que encabecen las candidaturas de Valencia, Sevilla o Barcelona son también una incógnita, y la elección podría también dar pistas de futuros ministrables, en caso de que las encuestas acierten esta vez y la derecha logre gobernar el próximo 29-N.