Bergerot vuelve a plantar a la prensa en plena batalla de Frente Amplio y tras la imputación de su dirigente

Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha decidido, por segunda semana consecutiva, no comparecer ante los medios de comunicación como cada jueves en los pasillos del parlamento autonómico tras la sesión plenaria. Esta ausencia prolongada se produce en mitad de las negociaciones de la formación dentro del denominado Frente Amplio y tras la imputación judicial del secretario de organización del partido, Gabriel Ortega, por un presunto fraude en las elecciones primarias.

Con este movimiento, la formación de izquierda sigue la senda trazada por el PSOE-M, partido que ya restringió las intervenciones en los pasillos de la Asamblea de su portavoz, Mar Espinar, limitando sus declaraciones al hemiciclo y a las ruedas de prensa semanales tras la Junta de Portavoces de los lunes. En la actualidad, PP y Vox se mantienen como las únicas fuerzas parlamentarias que atienden con normalidad a los periodistas en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

La investigación judicial por el presunto pucherazo

De este modo, la dirección de Más Madrid elude dar explicaciones públicas tras la imputación de Gabriel Ortega como presunto autor de un pucherazo interno. Los hechos investigados se remontan a las primarias en las que Emilio Delgado disputó la candidatura a la presidencia de la Comunidad de Madrid frente a Mónica García.

Relacionado Bergerot da la espantada y Espinar sufre al tratar de justificarla tras la denuncia del PP en la Policía

El proceso penal se desencadenó durante el verano mediante una denuncia presentada por militantes del propio partido. Los denunciantes sostienen que se alteró de forma irregular el censo de votantes para beneficiar a la candidatura afín a la actual ministra de Sanidad. En aquella contienda interna se impuso la lista encabezada por Manu San Pastor sobre la propuesta de Trinidad Castillo por un margen de tan solo tres sufragios (90 a 87). Las acusaciones señalan que tanto Castillo como un asesor de su equipo no pudieron emitir su voto al negárseles la condición de militantes, pese a ostentar cargos públicos. Las pesquisas imputan a Ortega la autoría del fraude y apuntan a maniobras mediante inscripciones masivas sin control, actos simulados y la expedición de validaciones fabricadas.

Las maniobras para la confluencia en el Frente Amplio

En paralelo a la causa penal, la formación afronta discrepancias internas en el marco de la confluencia con Podemos. Pese a rehusar las preguntas parlamentarias, la propia Manuela Bergerot declaró durante una protesta del sector educativo que su formación ha dispuesto "todas las facilidades sobre la mesa" para que el concepto de Frente Amplio sea efectivo.

Cuestionada sobre el curso exacto de los contactos con la formación morada, la portavoz rehusó precisar detalles organizativos e indicó que "todas las conversaciones se producen todos los días", emplazando el desenlace a la consecución de un pacto para volcarse en la defensa de los servicios públicos.