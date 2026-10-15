El caos de la acampada ilegal en Sol cuesta más de 186.000 euros a Metro de Madrid

Madrid soporta desde hace semanas el caos y la degradación en pleno corazón de la capital. Desde que el pasado 26 de septiembre se instalara una acampada ilegal en la Puerta del Sol, el principal enclave patrimonial, comercial y turístico de la ciudad se ha visto convertido en un foco permanente de altercados, vandalismo y violencia radical.

La permisividad institucional ante esta ocupación, sumada al colapso generado por las sucesivas movilizaciones de la izquierda, han comprometido la convivencia diaria en el centro madrileño. Una situación insostenible que no solo ha forzado continuos cierres de la red de transporte y puesto en jaque la seguridad ciudadana, sino que está pasando ya una gran factura económica a comerciantes, vecinos y al propio metro madrileño.

A los graves incidentes de seguridad y alteración del orden público se les suma una pérdida económica para Metro de Madrid superior a los 186.000 euros para la compañía pública, según los datos actualizados a 14 de octubre. El principal perjuicio procede de la drástica caída de usuarios en la emblemática estación de Sol. Entre el 30 de septiembre y el 13 de octubre se ha registrado un déficit de 120.029 viajes, lo que se traduce en una merma directa de ingresos por la venta de billetes que asciende a 167.689 euros.

A este descenso en la recaudación se unen los gastos extraordinarios que el metro ha tenido que asumir para contener las aglomeraciones y garantizar los controles en los accesos. En concreto, la empresa ha destinado 11.296 euros para sufragar 264 horas de refuerzo de personal y otros 7.664 euros para cubrir 283 horas adicionales de vigilancia privada, situando el total del perjuicio económico en 186.649 euros.

Un colapso que lastra al comercio local

Estas pérdidas avanzan en paralelo al continuo colapso operativo de la estación, convertida en epicentro de tensiones recurrentes. Sin ir más lejos, las movilizaciones de este miércoles han forzado un nuevo cierre temporal de los accesos a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para evitar aglomeraciones que comprometieran la evacuación, ya que, previo al cierre, ya se estaban realizando entradas de manifestantes a otras estaciones.

Esta situación no sólo afecta al transporte público. Tal y como ha denunciado por escrito la Comunidad de Madrid al delegado del Gobierno, Francisco Martín, la ocupación permanente del espacio público está ocasionando "importantes perjuicios económicos a los establecimientos de la zona", alterando de forma severa la actividad comercial y turística del corazón de la capital.

A las pérdidas de los negocios y los costes operativos de Metro se suman además los desperfectos ocasionados en el patrimonio histórico y urbano, incluyendo pintadas en la Real Casa de Correos, declarada Bien de Interés Cultural, daños en el monumento de El Oso y el Madroño y destrozos en las placas de homenaje a las víctimas del terrorismo. Ante esta situación de insostenibilidad económica y de seguridad, el Ejecutivo autonómico insiste en exigir el desalojo inmediato del campamento para evitar seguir agravando los costes de la inacción por parte del Gobierno.