El delegado del Gobierno anuncia que la investigación sobre las cargas policiales en la Complutense ya está abierta

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que la Policía Nacional ya ha abierto la investigación interna para dilucidar el proceder de los agentes durante la primera jornada de huelga educativa en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde se produjeron incidentes y altercados que culminaron en cargas contra los manifestantes.

"Tiene que tener garantías para todas las partes y se va a desarrollar con urgencia, con esas comparecencias, con ese análisis de la documentación y confío en que lo antes posible se alcancen las conclusiones que correspondan y a partir de ahí se apliquen las decisiones disciplinarias que pueden estar previstas para estas situaciones", ha afirmado el delegado en declaraciones a TVE, argumentando que las pesquisas tratarán de esclarecer "qué sucedió, cómo se actuó y qué decisiones tomar al respecto".

El representante del Ejecutivo central ha calificado las imágenes como "inaceptables". Según su criterio, la actuación que se desarrolló "no guarda la proporcionalidad" que debe exigirse a un cuerpo policial. No obstante, ha insistido en la "profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el extraordinario trabajo que realizan" y, por ello, ha defendido que cuando "se producen excesos" hay que "tomar decisiones" para salvaguardar el "propio buen nombre y el buen hacer de tantos y tantos profesionales".

Asimismo, Francisco Martín ha evitado asumir cualquier responsabilidad directa en la orden de despliegue. El delegado del Gobierno ha asegurado que su labor no abarca estar "encima del operativo diario de cada actuación" y ha explicado que en ese momento mantenía un encuentro con una entidad social.

"Fue una decisión que se adoptó por parte de la propia Policía Nacional, una vez que se recibieron una serie de llamadas alertando de que se estaban cortando calles y de que podía haber elementos, personas embozadas dentro de una concentración, que derivó en que se enviara a las unidades de intervención policial", ha destacado el delegado. A su vez, ha apuntado que la "reacción" de las unidades desplegadas tuvo lugar tras el intento de rebasar el cordón policial y "agresiones" a agentes.