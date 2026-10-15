El plan de Óscar López en Muface incluye desahucios masivos: "liquidar" 86 pisos "para capitalizar" su "fondo especial"

Página 120 del Plan de Muface hasta 2028: "El patrimonio inmobiliario del Fondo Especial está constituido en la actualidad por 204 inmuebles. Estos bienes están legalmente afectados, por lo que se encuentran destinados exclusivamente a financiar las prestaciones del Fondo Especial". Muface está comandado por el Ministerio de Óscar López. El ministro ya ha ordenado los primeros desahucios para cumplir con su plan. Pero no serán los últimos desahucios ni mucho menos. Y es que en esa misma página del plan se puede leer: "La liquidación de este patrimonio es clave para abordar la capitalización de pensiones del Fondo Especial". Liquidación = venta. Y para vender hay que sacar a los inquilinos, bien porque se vayan, bien porque se desahucien con causa legal. Porque, como deja claro ese plan de Muface, "la liquidación de este patrimonio es clave". Y de los 204 inmuebles, 86 son viviendas.

El diario Artículo 14 ha publicado que Óscar López, líder del Partido Socialista de Madrid y ministro de Transformación Digital, auspició desde su Ministerio el desahucio de un inquilino de un piso propiedad de Muface. Se da la circunstancia, además, de que el hombre que será desalojado vive muy cerca de Maricarmen, la anciana cuyo desahucio sirvió para prender las protestas que acabaron convirtiéndose en detonante del adelanto electoral en un intento del sanchismo de subirse a esa ola y tapar, de ese modo, la invasión de Ceuta y la brutal cascada de casos de corrupción que rodean a Pedro Sánchez.

López ha reaccionado a la información en X de la siguiente manera: "Este titular es falso", dice enlazando un tuit con la información, titulada "Óscar López pide el desahucio de un inquilino de Muface vecino de Maricarmen". "Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie", alega López, que exige "el derecho de rectificación al medio".

Y añade: "Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre".

1- Este titular es falso. Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie. 2- Exijo el derecho de rectificación al medio. 3- Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre. Y sigo 👇👇👇 https://t.co/7yGRkYcZVR — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 15, 2026

"Basta de bulos. Tratáis de jugar al empate mediante titulares torticeros, pero este Gobierno aprobó decretos para prohibir los desahucios y la derecha está votando en contra", añade López.

Pues bien, es probable que tenga que salir muchas más veces en redes sociales o intentar desmentir hechos. Porque el plan de Muface al que ha tenido acceso Libertad Digital refleja que la situación de la entidad exige la "liquidación" de todos los inmuebles de la entidad -204- y de todas las viviendas -86- para un asunto mucho más propio de fondos y entidades financieras, que de ONG destinadas a las soluciones habitacionales… sociales, por supuesto.

Dice el plan citado en su página 120: "Muface gestiona las pensiones de las extintas mutualidades integradas en el Fondo Especial de Muface. Las cuantías que se reconocen son las vigentes a 31 de diciembre de 1978 y 31 de diciembre de 1973. Son pensiones con cuantía sin revalorizar desde los años 70. En la actualidad resulta más gravosa su gestión que la cuantía de muchas de estas pensiones. El mantenimiento de la nómina de pensionistas, reconocimiento y fiscalización resulta del todo ineficiente para la Administración". "En el ámbito interno, la gestión del Fondo especial produce gran carga de trabajo a los diferentes departamentos de la Mutualidad, tanto para el pago mensual de las pensiones, como para el mantenimiento del patrimonio inmobiliario afecto a este Fondo especial", añade.

Y suelta la bomba: "Ante la escasez actual de recursos humanos sería muy positivo para Muface la liquidación del Fondo […]". Y lo detalla: "El patrimonio inmobiliario del Fondo Especial está constituido en la actualidad por 204 inmuebles. Estos bienes están legalmente afectados por lo que se encuentran destinados exclusivamente a financiar las prestaciones del Fondo Especial. La liquidación de este patrimonio es clave para abordar la capitalización de pensiones del Fondo Especial".

Traducido, que para mantener el pago de las pensiones del fondo, es necesario liquidar esas viviendas. Y, por lo tanto, o sus inquilinos pueden comprar esos pisos, o pasarán a ver volar por su cabeza la figura del desahucio.