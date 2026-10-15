El PP de Madrid lanza 'El desahucio', la película de Sánchez que no verás en La 1

El PSOE ha convertido el derecho a la vivienda en una de sus principales banderas políticas, pero el caso de un inquilino de Muface que podría ser desahuciado ha puesto en el centro de la polémica a Óscar López, que es quien se encarga de la gestión. El PP de Madrid ha aprovechado esta contradicción para lanzar El desahucio, una película dirigida por Pedro Sánchez con Óscar López como protagonista de una película que "no verás en La 1 de TVE".

La publicación llega después de que el periodista Javier Chicote revelara que el hombre, vecino de Maricarmen, se enfrenta a la salida del piso en el que residía desde hacía años para cuidar de su madre.

La película que no verás en La 1 de TVE pic.twitter.com/zGAJVcJQPk — PP Comunidad de Madrid (@ppmadrid) October 15, 2026

Óscar López niega haber ordenado el desahucio

El ministro ha respondido a la información sobre el desahucio en X, donde ha asegurado: "Este titular es falso". López niega haber pedido o firmado el desahucio de ninguna persona y ha exigido al medio el derecho de rectificación. También ha defendido que Muface es una entidad pública que gestiona viviendas públicas, "no un fondo buitre".

La información señala que el afectado solicitó la subrogación del contrato de arrendamiento tras el fallecimiento de su madre. La Administración le concedió una prórroga de seis meses y posteriormente rechazó el recurso de alzada presentado ante el Ministerio. Según la información publicada, la resolución está fechada en enero de 2026.

La referencia a Maricarmen

El cartel del PP de Madrid vincula la polémica con el discurso del Gobierno sobre el derecho a la vivienda. Tras conocerse el caso de Maricarmen, López pidió "hacerse cargo de todo ese dolor" y afirmó que esperaba que su ejemplo ayudara a España a avanzar.

El ministro también ha acusado a quienes difunden la información de tratar de "jugar al empate" y ha defendido que el Gobierno aprobó decretos para prohibir los desahucios, mientras que la oposición vota en contra. Se olvida así de que el plan de Muface contempla liquidar 204 inmuebles, entre ellos 86 viviendas, para financiar las pensiones del Fondo Especial.