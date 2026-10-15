Los acampados en Sol usan la fuente de piscina y disparan la alarma de amoniaco por orines en el Metro

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo Domínguez, ha enviado una nueva carta al delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín Aguirre, insistiendo en la necesidad de intervenir de forma urgente para desalojar la acampada instalada en la Puerta del Sol. Esta iniciativa se suma a las advertencias de otros miembros del Gobierno autonómico y a las crecientes quejas del comercio local por pérdidas económicas y problemas de seguridad en la zona.

En esta última misiva, el titular autonómico apela directamente a la responsabilidad del delegado para evitar mayores riesgos para la salud y la seguridad pública de miles de usuarios. Jorge Rodrigo manifiesta: "Le dirijo estas líneas como continuación de mi carta remitida el día 13 de octubre. En esta ocasión, reclamo su atención sobre las graves condiciones de salubridad que se están produciendo en la estación de Sol, como consecuencia de la acampada que venimos sufriendo en las últimas semanas todos los madrileños".

La alerta institucional se fundamenta en un análisis técnico ambiental encargado por Metro de Madrid a los Laboratorios Himalaya tras realizar tomas de muestras en el entorno. Las conclusiones del informe detallan que "en función de los parámetros ambientales analizados en los emplazamientos indicados por la dirección se han obtenido valores compatibles con la presencia, acumulación y fermentación de orines. Se puede apreciar que se dan valores de concentración mayores en los emplazamientos denominados Pozos y concentraciones menores en vestíbulos".

El estudio científico expone la reacción química que se está generando en las instalaciones subterráneas: "En un recinto cerrado donde se acumulan orines, la combinación de evaporación natural, descomposición bacteriana y falta de ventilación genera una mezcla compleja de gases, vapores y aerosoles orgánicos e inorgánicos. El proceso principal se debe a la fermentación ureal: bacterias ambientales (productoras de la enzima ureasa) descomponen rápidamente la urea de la orina".

Los análisis de calidad del aire registran concentraciones de amoníaco que alcanzan hasta el 80% y el 61% del valor límite de exposición laboral diaria en los pozos de ventilación. Ante el impacto de estas sustancias, catalogadas como gases altamente tóxicos y neumotóxicos, la evaluación técnica advierte de la necesidad de proteger a los operarios encargados del mantenimiento, incluyendo recomendaciones específicas para que el personal que asuma las labores de limpieza no ponga en riesgo su integridad física.

En paralelo, un informe interno de Metro de Madrid SA enfatiza la "Necesidad de garantizar el acceso a los pozos y pórticos de ventilación de la estación de Sol para su limpieza y desinfección". La empresa pública subraya que "la acumulación de orina, suciedad y otros residuos orgánicos en determinados pozos y accesos de ventilación está generando una situación de contaminación que exige una intervención específica para restituir unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas".

Las tareas de saneamiento no pueden acometerse con medios convencionales, tal como refleja el escrito remitido a la Delegación del Gobierno: "Para llevar a cabo estos trabajos es necesario acceder con vehículos industriales especializados, particularmente camiones de aspiración y equipos de limpieza, que permitan retirar los residuos hacia el exterior sin extender la contaminación hacia el interior de la red de Metro. La intervención debe comprender tanto la eliminación de la suciedad acumulada como la desinfección de las superficies, dada la posible presencia de contaminación biológica asociada a los residuos orgánicos. Además, es esencial garantizar que esta situación no se extienda a otros puntos de la red de Metro".

El Ejecutivo madrileño sostiene que la ocupación continuada del espacio público impide ejecutar estos protocolos preventivos y correctivos. Según remarca la consejería, "es obvio que la presencia de la acampada en la Puerta del Sol impide la realización de estos trabajos". Asimismo, la red ferroviaria requiere garantías operativas continuadas: "Es importante además destacar que no se trata de facilitar una actuación puntual, sino que, además de garantizar el acceso para la intervención inmediata, resulta necesario establecer unas condiciones que permitan disponer de dichos accesos cuando deban realizarse nuevas operaciones de mantenimiento. La continuidad de un servicio público esencial exige que las instalaciones técnicas asociadas a su funcionamiento puedan mantenerse en condiciones adecuadas y que su acceso no quede impedido por ocupaciones u obstáculos existentes en el espacio público".

Baños en la fuente de Carlos III

La situación en la superficie también refleja un deterioro de la convivencia en la plaza. En las inmediaciones de los asentamientos de lona y toldos azules, se observa a varios integrantes de la acampada utilizando el agua de la fuente de Carlos III de la Puerta del Sol como piscina. En las imágenes que acompañan a esta noticia se puede observar cómo varias personas se introducen en la fuente en bañador y con el torso desnudo, incluso con sillas plegables, inflables y tumbonas dentro del agua para refrescarse a plena luz del día.

Ante el avance de este panorama, el consejero de Transportes reitera su petición al representante del Gobierno central: "Sr. delegado, me permito apelar a su sentido de la responsabilidad. Su inacción está poniendo en riesgo la seguridad de miles de personas que transitan por la estación de Sol. Por ello, le ruego tome en consideración estos informes y la seriedad de las circunstancias que en ellos se acreditan y proceda de manera inmediata a ejercer sus competencias, levantar la acampada de la Puerta del Sol y devolver la normalidad a un enclave y a una estación de gran importancia para nuestra ciudad".