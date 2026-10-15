Los comerciantes de Sol denuncian pérdidas de hasta el 50% por la acampada: "Tuve que bajar el cierre"

Los comerciantes del centro de Madrid están sufriendo las consecuencias de la acampada instalada en la Puerta del Sol para protestar por la situación de la vivienda. La caída de las ventas, los altercados y la incertidumbre sobre cuánto tiempo se prolongará la protesta preocupan especialmente a los negocios de la zona, que afrontan uno de los periodos de mayor actividad comercial del año.

Dos de los establecimientos afectados han relatado este jueves su situación en el programa Es la Mañana de Federico, de esRadio, en sendas entrevistas realizadas por Rosana Laviada. Ambos coinciden en que la presencia de los manifestantes está perjudicando sus negocios y temen que las consecuencias se agraven con la llegada de la campaña navideña.

Uno de ellos es la histórica pastelería El Riojano, situada en el número 10 de la calle Mayor. Su gerente, Roberto Martínez, ha explicado que el establecimiento está registrando una caída considerable de clientes, especialmente entre semana. "Yo entre semana tengo un 50% de la entrada que tenía por estas fechas", ha asegurado.

El comerciante, que dirige un negocio familiar con una plantilla de 26 trabajadores, ha reconocido su sorpresa ante el descenso de la actividad. Buena parte de su clientela habitual está formada por personas mayores que, según ha explicado, han dejado de acudir al centro por temor a los incidentes. "No se atreven a venir al centro", ha lamentado.

Martínez también ha señalado que los visitantes muestran un creciente malestar por la situación. Aunque recuerda haber vivido otras acampadas en la Puerta del Sol, considera que esta presenta diferencias importantes. "La gente está mucho más indignada", ha afirmado, antes de criticar la disparidad de reivindicaciones de los manifestantes y los actos vandálicos contra el patrimonio.

Obligado a cerrar con clientes dentro

La preocupación del gerente de El Riojano no se limita a las pérdidas económicas. Durante la entrevista ha relatado uno de los episodios más complicados que ha vivido desde el inicio de las protestas, cuando se vio obligado a cerrar su establecimiento mientras todavía había clientes en el interior.

Los hechos ocurrieron el día del Pilar, alrededor de las 18:00 horas. "Tuve que bajar el cierre con el salón de té a medio llenar y varias personas en la pastelería", ha explicado. Ante la situación que se estaba produciendo en el exterior, decidió mantener el negocio cerrado durante más de media hora.

Algunos clientes quisieron abandonar el establecimiento antes de que volviera a abrir sus puertas. Para evitar que salieran directamente a la calle, los trabajadores los acompañaron hasta una salida alternativa. "No me atreví a levantar el cierre de la pastelería", ha reconocido Martínez, que finalmente pudo reanudar la actividad cuando se calmó la situación.

El empresario también ha expresado su inquietud por la imagen que los disturbios pueden transmitir a los turistas. "El ver pasar policía continuamente con cascos, con porras, montando guardia... El turista va a dejar de venir en breve", ha advertido.

Se trata de una preocupación especialmente importante para El Riojano, ya que, según su gerente, el 60% de sus clientes son turistas. Aunque durante los fines de semana ha observado un ligero repunte de las ventas por la presencia de curiosos que se acercan a contemplar la acampada, considera que este fenómeno no compensa las pérdidas del resto de la semana.

Además, teme que las consecuencias se prolonguen incluso después de que finalicen las protestas. "Va a perjudicar mucho a largo plazo", ha señalado.

La campaña de Navidad, en peligro

La situación también está afectando a los comercios de moda. Beatriz Lozano, responsable de Muestrarios, establecimiento situado en el número 8 de la calle Arenal, ha explicado en esRadio que su negocio está experimentando una caída de la facturación de entre el 30% y el 50%.

"Veníamos vendiendo fenomenal y es verdad que nos está afectando", ha señalado. Lozano ha explicado que la empresa dispone de establecimientos en Burgos, Valladolid y otra zona de Madrid, concretamente en la parte alta de la calle Fuencarral, donde no están sufriendo las consecuencias de la acampada.

Esta circunstancia les permite comparar la evolución de las ventas entre diferentes establecimientos y comprobar el impacto que, según sostiene, están teniendo las protestas en su tienda de la calle Arenal.

La comerciante también ha relatado las reacciones de los clientes. Mientras que los españoles apenas comentan la situación, los turistas extranjeros muestran más curiosidad y desconcierto. "El público internacional a veces te pregunta: '¿Pero de qué va todo esto? ¿Qué es lo que está pasando?'", ha explicado.

Sin embargo, lo que más preocupa a ambos comerciantes es la proximidad de las fechas de mayor actividad comercial. Martínez ha recordado que la campaña fuerte de El Riojano comienza con la festividad del Pilar y se prolonga hasta Reyes, pasando por Todos los Santos, la Almudena y los puentes de diciembre.

Por su parte, Lozano ha destacado la importancia del Black Friday, que considera el verdadero comienzo de las ventas navideñas. La responsable de Muestrarios teme que las protestas continúen hasta las elecciones, una posibilidad que ha planteado como una previsión personal, aunque ha reconocido desconocer cuánto durará la acampada.

"Según anunciaron las elecciones, pensamos: 'Anda, el fin de semana del Black Friday'", ha recordado, subrayando que se trata de una fecha especialmente relevante para el sector.

Los comerciantes esperan que la situación se normalice cuanto antes. Martínez confía en que la acampada termine próximamente porque, a su juicio, "esto es insostenible". Aunque su negocio cuenta con la ventaja de una larga trayectoria familiar, ha advertido de las dificultades que pueden estar atravesando otros establecimientos con menos recursos: "El que tenga un pequeño alquiler aquí en el centro, la situación es insostenible".