Madrid baja el IBI al mínimo legal del 0,4 % y anuncia un ahorro de 31,2 millones para 2027

El Ayuntamiento de Madrid reducirá el tipo general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al 0,4 % en 2027, el mínimo permitido por la ley, dentro del proyecto inicial de ordenanzas fiscales aprobado por la Junta de Gobierno. La medida supondrá un ahorro de 31,2 millones de euros para los contribuyentes respecto a 2026 y se combinará con cambios en la tasa de gestión de residuos, cuyo recibo medio se situará en 143 euros.

La nueva rebaja fiscal constituye la sexta reducción del tipo general del IBI desde 2019, cuando se encontraba en el 0,510 %. Según las previsiones municipales, el conjunto de las medidas fiscales aprobadas desde ese año habrá generado un ahorro acumulado de casi 1.565 millones de euros al finalizar 2027.

El IBI baja al mínimo que permite la ley

El tipo general del IBI pasará del 0,414 % al 0,4 %, una reducción que afectará a unos 2,27 millones de recibos. El Ayuntamiento calcula que los contribuyentes se ahorrarán 31,2 millones de euros el próximo año por esta medida.

La rebaja alcanzará a viviendas, comercios, oficinas, instalaciones industriales y establecimientos de ocio y hostelería. Entre los inmuebles beneficiados figuran 1,53 millones de viviendas, 93.546 inmuebles comerciales, 30.363 oficinas, 10.704 locales industriales y 9.129 establecimientos de ocio y hostelería.

Con el nuevo tipo, Madrid se situará entre las tres capitales de provincia de régimen común con el IBI general más bajo de España, junto a Santander y Zaragoza, según los datos incluidos en el proyecto municipal.

El Ayuntamiento recuerda que, desde 2019, cuando el tipo general se encontraba en el 0,510 %, las sucesivas reducciones han permitido ahorrar 245 millones de euros en este impuesto.

Cuánto pagará una vivienda de valor medio

Los datos municipales permiten calcular la diferencia entre el recibo previsto para 2027 y el que habría resultado de mantener el tipo general vigente en 2019.

Para una vivienda con un valor catastral de 135.134 euros, el recibo medio del IBI urbano ascendería a 540 euros en 2027. Si se aplicara el tipo del 0,510 % de 2019, el importe alcanzaría los 689 euros.

La diferencia sería de 149 euros anuales para ese inmueble, de acuerdo con los cálculos facilitados por el Consistorio.

El Ayuntamiento también señala que el 79 % de los inmuebles residenciales de Madrid tiene un valor catastral inferior a 150.000 euros.

A la reducción general se suman las bonificaciones para familias numerosas, vigentes desde 2020 y de hasta el 90 %, en función del valor catastral de la vivienda. Esta medida beneficia a alrededor de 37.000 familias madrileñas y supondrá un ahorro de 16 millones de euros en 2027. En la mayoría de los casos, la bonificación se aplica de oficio, sin necesidad de que los beneficiarios la soliciten.

La tasa de residuos mantiene una cuota media de 143 euros

El proyecto de ordenanzas contempla una nueva regulación de la Tasa de Gestión de Residuos (TGR) para incorporar criterios adicionales al cálculo de la cuota. El cambio principal será la introducción de un parámetro relacionado con la calidad de la separación de los residuos.

El recibo medio previsto para 2027 será de 143 euros, prácticamente la misma cantidad que en 2026. El Ayuntamiento estima que alrededor de 1,7 millones de inmuebles estarán sujetos al pago de esta tasa, que generará unos ingresos de 307 millones de euros.

La cuota combinará una tarifa básica, vinculada a la disponibilidad del servicio y al valor catastral del inmueble, con otra parte relacionada con la generación de residuos. Para calcular esta segunda tarifa se tendrán en cuenta la cantidad de basura producida, el número de personas empadronadas y la calidad de la separación en cada uno de los 131 barrios de la capital.

El sistema incorporará cinco fracciones: residuos no reciclables o mezcla, depositados en el contenedor gris de tapa naranja; envases de plástico, metal y briks, en el amarillo; residuos orgánicos, en el marrón; papel y cartón, en el azul; y vidrio, en el verde.

Según el Consistorio, los nuevos parámetros pretenden aportar mayor equidad y seguridad jurídica al cálculo de la tasa. La información sobre la calidad de la separación procede de los datos del Parque Tecnológico de Valdemingómez.

Exenciones y descuentos para familias vulnerables

La nueva regulación mantendrá varias exenciones. Los garajes y trasteros vinculados a una vivienda no tendrán que pagar la tasa, al igual que los solares y los edificios en estado de ruina. También estarán exentos los garajes de uso industrial destinados íntegramente a uso residencial cuando el interesado presente una declaración responsable que lo justifique.

Las viviendas vacías y los locales sin actividad únicamente abonarán la tarifa básica por la disponibilidad del servicio, siempre que acrediten anualmente esa situación. Para comprobar qué viviendas permanecen vacías, el Ayuntamiento utilizará los datos del padrón municipal.

En cuanto a las bonificaciones sociales, se mantendrá una reducción del 100 % de la cuota para los perceptores del Ingreso Mínimo Vital y de la Renta Mínima de Inserción. También continuará la reducción para familias numerosas, calculada en función del valor catastral de la vivienda y de la categoría del título acreditativo.

Estas medidas beneficiarán a más de 37.000 familias y supondrán un ahorro estimado de 5,4 millones de euros.

La normativa establece que la tasa debe cubrir el coste de los servicios de recogida y tratamiento de residuos. El Ayuntamiento madrileño asegura que no ha incluido en su cálculo los gastos de limpieza de las calles, a diferencia de otros municipios. Según sus estimaciones, no se han imputado a la tasa más de 340 millones de euros por estos servicios desde su entrada en vigor en 2025.

El propietario del inmueble será el sustituto del contribuyente a efectos del pago, aunque podrá repercutir la cuota al inquilino cuando corresponda. Además, en el tercer año de vigencia de la tasa, los contribuyentes podrán acogerse a la modalidad de Pago a la Carta, que permite reducir la cuota un 5 %, con un ahorro máximo de 15 euros.

Se mantienen las bonificaciones en otros impuestos

El proyecto incluye modificaciones técnicas en otras siete ordenanzas fiscales, relacionadas con servicios urbanísticos, higiene y salud pública, derechos de examen, estacionamiento regulado, gestión tributaria, el impuesto sobre vehículos y la reproducción de imágenes y documentos. El Ayuntamiento prevé que estos cambios no tengan coste o supongan un impacto mínimo para los contribuyentes.

También se mantendrán las bonificaciones aprobadas en ejercicios anteriores. Entre ellas figuran las reducciones de hasta el 95 % en la plusvalía municipal por la transmisión de la vivienda habitual y del local de negocio a favor de cónyuges, ascendientes y descendientes directos, así como los incentivos fiscales vinculados al inicio de actividades empresariales y a la creación de empleo.

El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) conservará el tipo reducido del 3,75 %, frente al 4 % anterior, y las bonificaciones del 20 % por la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Los comercios centenarios seguirán contando con una bonificación del 95 % en el IBI. Asimismo, se mantendrán las bonificaciones del 50 % por la instalación de sistemas de aprovechamiento de energía solar y para las empresas que implanten sistemas de energías renovables, especialmente solar y geotérmica.

En el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) continuarán también los incentivos de hasta el 50 % para las empresas que desarrollen planes de transporte para sus empleados, siempre que cumplan los requisitos establecidos, entre ellos que las medidas afecten al menos al 20 % de la plantilla.