Madrid se prepara para la Navidad con 164 kilómetros de luces y un nuevo árbol en Cibeles

Madrid dará la bienvenida a la Navidad a finales de noviembre con nuevas propuestas en el alumbrado de sus calles. Entre las principales novedades figuran un árbol navideño en Cibeles, con el edificio del Ayuntamiento iluminado, y una decoración especial en Atocha con referencias al año jacobeo.

La portavoz municipal, Inma Sanz, ha avanzado los detalles este jueves en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La iluminación se extenderá por los 21 distritos de la capital y alcanzará más de 250 emplazamientos, con un total de 164 kilómetros de cadenetas luminosas, una distancia equivalente a ir y volver de Segovia.

Rueda de prensa tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid 15/10/2026 https://t.co/Fm8uJxYX6l — Inma Sanz Otero (@InmaSanzO) October 15, 2026

7,3 millones de euros

El contrato aprobado para la instalación, conservación y desmontaje del alumbrado asciende a 5,9 millones de euros. La iluminación permanecerá encendida hasta el día de Reyes y la inversión total prevista para la Navidad de este año se sitúa en torno a los 7,3 millones de euros.

El Ayuntamiento prepara así una nueva edición de su alumbrado navideño, que volverá a llevar la decoración a calles, plazas y espacios emblemáticos de la ciudad, con Cibeles y Atocha entre los puntos destacados de esta campaña.

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