Montse Mínguez, alias "Neptuno", el desahucio de López y la "recogida de cable" de Bergerot protagonistas en la Asamblea

Tras la sesión de alto voltaje político de hace una semana, la de este jueves se presentó mucho más calmada. Especialmente llamativo fue el tono empleado por la portavoz de Más Madrid, que se despojó esta vez de su faceta mitinera y matizó su amenaza que llevó al secretario general del PP de Madrid a denunciarla ante la Policía.

"En las calles de Madrid no habrá paz", lanzó Manuela Bergerot hace siete días. "La semana pasada fueron corriendo a denunciarme a mí a una comisaría por decir que no va a haber paz en Madrid mientras no haya justicia con la vivienda", dijo hoy de forma pausada. Un sonoro murmullo recorrió la bancada popular.

"Señora Bergerot, no sabía que era usted aficionada a la pesca, porque hay que ver cómo recoge cable", le diría después el portavoz popular, Carlos Díaz Pache, que centró su intervención en denunciar la hipocresía del PSOE con la vivienda después de que se hayan conocido los negocios inmobiliarios de la pareja de Montse Mínguez. "Ya la llaman Neptuno porque tiene al lado un gran tenedor", señaló con sorna Pache.

"Y enfrente del piso de Maricarmen, otro piso de Muface del que su candidato Óscar López ha ordenado el desahucio del inquilino supongo que porque no ha dedicado el piso a tener un prostíbulo y entonces no merece un piso de Muface", dijo Pache despertando los aplausos de su bancada.

"No se cansan ustedes de hacer el ridículo", opinó el popular. "Cada vez que abrazan una causa ponen al menos indicado: Ábalos diciendo 'soy feminista porque soy socialista' después de una juerga con prostitutas. Zapatero diciendo 'ser socialista es tener muy poco y dar mucho' con las joyas de su abuela Cleopatra. Y no les digo nada del embustero mayor del reino, 'acabaré con los indultos políticos, nunca pactaré con Bildu, traeré a Puigdemont para que sea juzgado, la amnistía no cabe en la Constitución, traeré los Presupuestos de 2024, 2025, 2026, 2027'.¿Lo siguiente qué va a ser? ¿Van a poner de portavoz de la huelga a alguna de la acampada ilegal que no ha trabajado en su vida? ¿Van a decretar servicios mínimos en las marisquerías y en las saunas?", inquirió.

▶️A la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ya le llaman Neptuno. A su lado tiene un gran tenedor. 🗣️ @cdpache #PlenoAsamblea pic.twitter.com/f3aPZjVolX — PP Asamblea de Madrid (@PPAsamblea) October 15, 2026

"¿Es algo personal o es puntual?"

Antes la presidenta también se había referido a estas cuestiones. Lo hizo para contestar a una portavoz del PSOE venida arriba, sobre todo teniendo en cuenta los escándalos publicados en las últimas horas.

Isabel Díaz Ayuso escogió la última consigna lanzada por Moncloa – la entrada de buques marroquíes en aguas españolas coincidiendo con la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio carece de importancia porque es algo puntual- para hilvanar su discurso.

"¿Me puede decir si su portavoz del Partido Socialista nacional, cuyo novio tiene 30 pisos - que tiene más patrimonio que Jeff Bezos, con yates, con dinero metido en Panamá, sin declarar a Hacienda, ¡pero qué caradura tienen ustedes!- es algo puntual o es algo personal? ¿Que Begoña Gómez haga negocios en La Moncloa llamando a capítulo al rector de la Complutense es por algo personal o es algo puntual? ¿Quizás es puntual? Si te trincan con joyas en el despacho, ¿eso es personal o eso es puntual? Si se descarrila un tren nuevamente de cercanías, como ha pasado esta misma mañana a Cercedilla ¿eso es algo puntual? Yo creo que no ¿verdad? Porque esto está sucediendo todos los días. Un millón y medio de viajeros se ha hundido en la alta velocidad española en estos años. El rescate de Plus Ultra es puntual. Una vez claro. Que Pardo de Vera esté contando cómo Bono y como tantos exsocialistas han estado metiendo a gente en Adif mientras se han hundido los ferrocarriles españoles ¿es algo puntual o es algo personal? Lo de fiscal general del Estado, la mafia de Estado o acabar con una juez ¿es algo puntual o es algo personal? Más bien las dos cosas ¿verdad, señoría?".

La presidenta acusó también a la izquierda de secuestrar las calles de Madrid ante la pérdida de elecciones que se le viene encima. "Han puesto la Puerta de Sol como las playas de Ceuta, llena de miseria, llena de basura. Da pena cómo están atacando a la convivencia, a los comercios de la zona, a la prosperidad de la Puerta del Sol, a la imagen de Madrid", lamentó.

Quieren reventar Madrid porque no asumen dejar el poder de manera democrática. pic.twitter.com/Rx8VQw4gZl — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 15, 2026

Están "secuestrando las calles de Madrid porque no son capaces de reconocer que van a perder las elecciones". Y es que "la izquierda en este país, cuando se encuentra en esa encrucijada, se vuelve extremadamente violenta porque no aceptan las reglas del juego democrático. Y esta es la verdadera batalla que se juega", afirmó para concluir.