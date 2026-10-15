Óscar López, acorralado por un desahucio: "Muface no es un fondo buitre"

Cuando el PSOE aún intentaba levantar cabeza tras conocerse los negocios inmobiliarios de la pareja de Montse Mínguez, otra noticia ha puesto a otro socialista en el punto de mira por la vivienda, el asunto que utilizó Pedro Sánchez para justificar un adelanto electoral.

Según revela este jueves el periodista Javier Chicote, Óscar López, líder del PSM además de ministro de Transformación Digital, auspició desde su ministerio el desahucio de un inquilino de un piso propiedad de Muface. Se da la circunstancia, además, de que el hombre que será desalojado vive muy cerca de Maricarmen, la anciana cuyo desahucio prendió las protestas que acabaron convirtiéndose en detonante del adelanto electoral en un intento del sanchismo de subirse a esa ola de indignación.

López ha reaccionado a la información en X: "Este titular es falso", dice enlazando un tuit del propio Chicote con la información, titulada "Óscar López pide el desahucio de un inquilino de Muface vecino de Maricarmen". "Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie", alega López, que exige "el derecho de rectificación al medio".

1- Este titular es falso. Yo ni he pedido ni he firmado en ningún caso el desahucio de nadie. 2- Exijo el derecho de rectificación al medio. 3- Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre. Y sigo 👇👇👇 https://t.co/7yGRkYcZVR — Oscar López Agueda (@oscarlopeztwit) October 15, 2026

"Muface es una entidad pública que gestiona pisos públicos para todos y no un fondo buitre", alega López en otro ejemplo más de cómo ese término va englobando cada vez a menos empresas y entidades (la de la pareja de Mínguez es, según la socialista, "una empresa familiar").

"Basta de bulos. Tratáis de jugar al empate mediante titulares torticeros, pero este Gobierno aprobó decretos para prohibir los desahucios y la derecha está votando en contra", alega López, que también se queja llamativamente de la politización de la muerte de Maricarmen, que en su día la izquierda y ministros como Óscar Puente no dudaron en utilizar. "Dejad de utilizar en vano el nombre de Maricarmen, que falleció peleando por el derecho a la vivienda", dice.