El discurso social del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a estrellarse contra la realidad de sus propios actos. En los últimos días, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha sido uno de los abanderados del relato de la empatía ante la historia de Mari Carmen. A raíz de la muerte de esta mujer de 87 años que fue desahuciada de la vivienda en la que residía, López no dudó en salir a la palestra pidiendo "hacerse cargo de todo ese dolor" e insistiendo en que "ojalá su ejemplo ayude a este país a seguir avanzando". Una vez más, la hemeroteca socialista da para mucho y las decisiones administrativas del propio ministro que vamos a contar a continuación lo dejan en evidencia.

Según ha desvelado el periodista Javier Chicote, el mismo Óscar López que apela a la fibra sensible de la ciudadanía ha ordenado la expulsión de un inquilino en un inmueble propiedad de Muface. Un desahucio promovido y firmado por el propio departamento ministerial que dirige. Ya desde esRadio y Libertad Digital pusimos en apuros al ministro debido a su patrimonio. En aquella ocasión, López negó las propiedades que le atribuyó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

El vecino de enfrente de Maricarmen

El relato desvelado por Chicote contiene además un giro inesperado. La persona que hoy se encuentra al borde del desahucio por orden directa del Ministerio es, precisamente, vecino del inmueble donde vivía Maricarmen.

El protagonista en cuestión es el hijo de una mujer que firmó un contrato de arrendamiento en 1988. Tras años residiendo en el piso para cuidar de su madre enferma, el hombre solicitó la subrogación del contrato al fallecer la titular. La Administración le concedió una prórroga de seis meses antes de comunicarle que debía abandonar la vivienda.

Ante esta situación, el afectado agotó las vías administrativas y presentó un recurso de alzada dirigido expresamente al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. La respuesta oficial no fue el amparo ni la empatía que el PSOE abandera ante las cámaras, sino un portazo definitivo. "La persona que firma esa negativa es el ministro y, en su nombre, otro funcionario, pero aparecen los dos nombres", ha revelado Javier Chicote sobre el documento fechado en enero de 2026. Con la denegación del recurso rubricada por López, la ejecución del desahucio es inminente y el afectado podría ser expulsado en cualquier momento de la vivienda que ha habitado durante décadas.

Esta noticia deja al descubierto las contradicciones de un relato preparado para la cita electoral del 29 de noviembre. Mientras Óscar López aseguraba públicamente que con las iniciativas legislativas del Gobierno "Maricarmen no estaría desahuciada", de puertas adentro su departamento ya había firmado la expulsión de un ciudadano de un piso de titularidad pública.