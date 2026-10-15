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Madrid

Un tren de Cercanías descarrila en Cercedilla y obliga a los pasajeros a caminar hasta la estación

Los convoyes están realizando sus recorridos con rotación en el tramo de Los Molinos-Guadarrama.

Libertad Digital
Los convoyes están realizando sus recorridos con rotación en el tramo de Los Molinos-Guadarrama.
Cortada la circulación en la C-8b de Cercanías entre Los Molinos y Cercedilla por la salida de vía de un tren. | Europa Press

La circulación de trenes de Cercanías en la línea C-8b ha quedado interrumpida este jueves por la mañana entre Los Molinos y Cercedilla (Madrid) tras la salida de vía de un tren. El incidente se ha producido sobre las 7:52 horas y ha obligado a establecer un servicio alternativo de autobús para cubrir el trayecto afectado.

Según han informado fuentes de Adif y Renfe, el eje del segundo coche de un tren que había salido de Chamartín a las 6:44 horas se ha salido de la vía en el desvío de entrada a la estación de Cercedilla. El convoy ha quedado detenido en ese punto y los viajeros han tenido que desplazarse a pie hasta la estación. No se han registrado heridos.

Recorridos con rotación

Como consecuencia del incidente, los trenes de la línea C-8b no pueden circular entre Los Molinos y Cercedilla. Los convoyes están realizando sus recorridos con rotación en el tramo de Los Molinos-Guadarrama, mientras que se ha habilitado un transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados.

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La incidencia también ha obligado a suspender el servicio de Media Distancia entre Cercedilla y Segovia, donde se ha establecido un plan alternativo de transporte en autobús.

La interrupción se produce pocos días después de que la línea C-8b permaneciera cortada el pasado fin de semana entre Villalba de Guadarrama y Cercedilla por obras de mejora de la infraestructura ferroviaria realizadas por Adif. Durante esos trabajos también se habilitó un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo afectado.

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