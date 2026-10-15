Un tren de Cercanías descarrila en Cercedilla y obliga a los pasajeros a caminar hasta la estación

La circulación de trenes de Cercanías en la línea C-8b ha quedado interrumpida este jueves por la mañana entre Los Molinos y Cercedilla (Madrid) tras la salida de vía de un tren. El incidente se ha producido sobre las 7:52 horas y ha obligado a establecer un servicio alternativo de autobús para cubrir el trayecto afectado.

Según han informado fuentes de Adif y Renfe, el eje del segundo coche de un tren que había salido de Chamartín a las 6:44 horas se ha salido de la vía en el desvío de entrada a la estación de Cercedilla. El convoy ha quedado detenido en ese punto y los viajeros han tenido que desplazarse a pie hasta la estación. No se han registrado heridos.

⚠️ Se están registrando retrasos en la línea C8 del núcleo de cercanías de Madrid por la salida de un eje del segundo coche de un tren en Cercedilla.

Trenes de la línea C8 con origen y destino Cercedilla inician y finalizan su recorrido en Los Molinos-Guadarrama.

Así mismo, se… — INFOAdif (@InfoAdif) October 15, 2026

Recorridos con rotación

Como consecuencia del incidente, los trenes de la línea C-8b no pueden circular entre Los Molinos y Cercedilla. Los convoyes están realizando sus recorridos con rotación en el tramo de Los Molinos-Guadarrama, mientras que se ha habilitado un transporte alternativo por carretera para los viajeros afectados.

La incidencia también ha obligado a suspender el servicio de Media Distancia entre Cercedilla y Segovia, donde se ha establecido un plan alternativo de transporte en autobús.

La interrupción se produce pocos días después de que la línea C-8b permaneciera cortada el pasado fin de semana entre Villalba de Guadarrama y Cercedilla por obras de mejora de la infraestructura ferroviaria realizadas por Adif. Durante esos trabajos también se habilitó un servicio alternativo de autobús para cubrir el tramo afectado.