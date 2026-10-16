El buzón del ciudadano de la Comunidad de Madrid ha recibido una queja de un familiar muy indignado con el "adoctrinamiento que sufren nuestros hijos en las universidades públicas por parte del profesorado". En concreto, la denuncia hace referencia a lo ocurrido en la facultad de Bellas Artes de la Complutense.

"El profesor de dibujo pide para Halloween un dibujo de Ayuso, Almeida y Abascal como vampiros sanguinarios de los jóvenes, aportando como ejemplo una representación del año pasado [por lo que es recurrente] donde aparece la presidenta devorando un pato por el cuello", denuncia esta persona.

Y, "si el alumno se niega a hacer el trabajo, suspende la asignatura", lamenta. "Quería dar visibilidad al problema de incitación al odio en espacios de enseñanza donde esto no debería tener cabida", concluye.

Ha sido la consejera madrileña de Educación, Mercedes Zarzalejo, la que ha puesto en conocimiento de los medios de comunicación esta denuncia en una entrevista concedida a Onda Madrid. "Esto es lo que están pidiendo algunos profesores que, desde luego, lo que hacen es alterar las aulas, llamar al odio, incitar a la violencia", ha señalado Zarzalejo, que ha avanzado que departamento impulsará los expedientes correspondientes.

"Esto no está permitido, esto hace mucho daño a la imagen de la universidad pública madrileña y lo que queremos desde la consejería es todo lo contrario: ensalzar y poner en valor todo el trabajo que hace la mayoría de la comunidad educativa en las universidades", afirmó también.

Esta denuncia se suma a la efectuada este mismo miércoles durante la rueda de prensa ofrecida tras el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid. En esa ocasión, la consejera desveló un correo al que había tenido acceso de la dirección de un colegio de Villarejo de Salvanés informando a los los alumnos de 3º y 4º de la ESO – menores de edad- de la huelga educativa en estos términos: "Adjuntamos información sobre la huelga votada por los alumnos de 3º y 4º de ESO para parar por completo el sistema educativo y convertir las calles en una pesadilla para los fascistas y clasistas del Partido Popular y Ayuso".

"Se trata de un colegio concertado", confirman a Libertad Digital fuentes de la consejería que ya habían avanzado que estudian expedientar al director del centro por este correo. "De momento, la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está en contacto con el centro para recabar información sobre lo ocurrido".

El envío del email a las 15.42 horas de este martes, desvelado por la propia Comunidad de Madrid, se produjo un día antes de que arrancara la huelga indefinida de docentes no universitarios en la que se exigen mejores condiciones laborales y más recursos por parte de la Administración pública.

En este sentido, desde la consejería informan este viernes de que siguen avanzando en la negociación para implantar en la región la carrera profesional horizontal docente, que permitirá "reconocer social y económicamente la dedicación y el compromiso de los maestros y profesores" que trabajan cada día en las aulas de los centros educativos públicos con un incremento de sus retribuciones de hasta 350 euros al mes.

Tras las sesiones celebradas el 22 de septiembre y el 1 de octubre, este jueves se ha celebrado la tercera reunión de la Mesa Sectorial, en la que están representados los sindicatos ANPE, CCOO, UGT y CSIF, y que entre otros asuntos ha permitido seguir definiendo los criterios que se tendrán en cuenta para que los docentes madrileños avancen en los seis grados que contempla la propuesta, cada uno de los cuales supondrá un incremento progresivo de su reconocimiento profesional y económico.

La Consejería lamenta que CCOO haya tomado la decisión de no asistir al encuentro y abandonar de manera unilateral una negociación que "tiene como objetivo incrementar los salarios de los maestros y profesores a los que representa, y seguirá trabajando con los integrantes de la Mesa Sectorial para poner en marcha esta iniciativa a la mayor brevedad".