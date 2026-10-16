Ayuso anuncia el cierre urgente de la estación de Metro de Sol por la insalubridad de la acampada

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada este viernes en Es la Mañana en un programa especial desde el madrileño hotel Hyatt Regency Hesperia, en la que ha criticado la actitud del Gobierno de España tras la invasión de Ceuta impulsada por Marruecos, así como la incertidumbre generada por el Ejecutivo en todos los ámbitos, incluido el electoral.

Sin embargo, Ayuso también ha profundizado en otras cuestiones de actualidad que afectan, especialmente, a la región madrileña. Así, ha denunciado la situación que se vive en estos momentos en la Puerta del Sol, ocupada por una acampada masiva promovida desde grupos de izquierda radical, como es el caso del Sindicato de Inquilinas.

Precisamente, en relación con la situación de la popular plaza madrileña, Ayuso ha adelantado que "vamos a tener que cerrar la estación de metro de Sol porque hay que hacer trabajos de limpieza urgentes y de seguridad, empezando por los trabajadores de Metro de Madrid", destacando que es algo que ha sido solicitado desde prevención de riesgos laborales y los sindicatos. Así, ha explicado que este cierre será inmediato, que se hará efectivo este mismo viernes y durará por lo menos hasta que terminen estas labores porque "ahora mismo hay condiciones de insalubridad dentro".

Ahora bien, lo cierto es que esta situación no afecta únicamente a las infraestructuras de transportes, sino también a la actividad económica en la zona. "La campaña de Navidad viene ya, es noviembre y diciembre, y van a matar todo el comercio del distrito centro de Madrid así", ha indicado la presidenta madrileña, recordando que, de esta forma, también queda manchada la imagen de España ante el mundo.

🔴 La presidenta @IdiazAyuso anuncia el cierre de la estación de @metro_madrid de Sol para acometer trabajos de limpieza y seguridad urgentes "por las condiciones de insalubridad" tras casi tres semanas de acampada ilegal. pic.twitter.com/GOcjmxhl8P — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) October 16, 2026

"Ahí está el kilómetro cero de España entera", ha subrayado, preguntándose: "¿De verdad esta es la imagen que quiere dar la España de Sánchez?". De este modo, ha criticado la actitud de quienes están ocupando la plaza madrileña, a quienes ha calificado de "mamarrachos", a los que también ha criticado por estar "arruinando la imagen de España y a la gente que paga sus impuestos y tiene que llevar a sus hijos a los colegios de la zona y tiene sus negocios".

En este sentido, Ayuso ha subrayado que todos estos problemas no les importan a los ocupantes de Sol porque "nunca han pagado impuestos ni han creado un puesto de trabajo y les da igual todo". De este modo, ha defendido que "la gente de verdad sensata no puede permitir que la imagen de una de las plazas más emblemáticas sea tan cutre y denigrante".

Con todo, la dirigente madrileña ha defendido el protagonismo de la capital y ha asegurado que el Ejecutivo pretende utilizar la situación de Madrid para mostrar cómo sería España bajo su modelo político. "Quiere demostrar la España que nos espera con esta gente", ha señalado. "Uno tiene que comparar y elegir las playas de Ceuta, la Puerta del Sol o la visita del Papa y la Fórmula 1, lo que se está viviendo en Madrid por méritos propios", ha añadido la presidenta.