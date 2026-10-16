Ayuso pide al TC que rectifique sobre la ley de acción popular que le permitiría actuar contra los acampados en Sol

La Comunidad de Madrid ha presentado este viernes alegaciones ante el Tribunal Constitucional para que se levante la suspensión de la Ley que permite a la Comunidad de Madrid ejercer la acción popular en los casos en los que se atente contra el patrimonio natural, se dañe el patrimonio histórico-artístico o se cometan delitos que afecten al desarrollo de eventos y espectáculos públicos de interés general.

El pasado 9 de septiembre el Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra esta norma.

El Ejecutivo autonómico sostiene en sus alegaciones que la ley respeta las competencias estatales y que sólo habilita a la Administración autonómica para defender los intereses públicos de los madrileños vinculados a sus competencias. El ejercicio de la acción popular se realizará, en todo caso, conforme a la forma y las condiciones establecidas por la legislación procesal vigente.

Asimismo, el Gobierno regional solicita al Tribunal Constitucional que levante la suspensión de la Ley 1/2026 y que desestime íntegramente el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. Y es que esta norma ha permitido a la Comunidad de Madrid personarse como acusación popular, por ejemplo, en el procedimiento judicial abierto por el incendio de Lozoyuela, declarado el pasado 16 de julio. Por estos hechos, un hombre de 52 años está siendo investigado como presunto autor de un delito contra el patrimonio natural.

Asimismo, la ley permitiría al Gobierno regional personarse en un eventual procedimiento penal que se abra en relación con los actos de vandalismo que han atentado contra el patrimonio cultural del entorno de la Puerta del Sol durante la acampada ilegal que aún permanece en la plaza. Entre los bienes afectados se encuentran la fachada de la Real Casa de Correos y la escultura del Oso y el Madroño, ambos declarados Bien de Interés Cultural.

Las comunidades autónomas vienen ejerciendo la acción popular con normalidad en distintos procedimientos penales desde hace mucho tiempo, incluidos los casos de violencia contra la mujer y los relacionados con las víctimas del terrorismo, gracias a la misma habilitación legal que ahora se recurre.