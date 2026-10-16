Dos hombres detenidos por graves amenazas de muerte en la acampada de Sol

La Policía Nacional ha detenido esta madrugada a un hombre de 61 años acampado en la Puerta del Sol de Madrid por presuntamente amenazar con una navaja a una de las coordinadoras de la acampada. El arresto se ha producido a las 2:30 horas de este viernes, después de que la mujer huyera entre las tiendas de campaña mientras el individuo la perseguía.

Según ha adelantado ABC, el incidente comenzó cuando la coordinadora se acercó al lugar en el que se encontraba el ahora detenido debido al elevado ruido que se estaba produciendo. En ese momento, el hombre presuntamente le lanzó una cerveza y comenzó a perseguirla con una navaja.

Una joven que se encontraba acampada se dirigía hacia lo que parecía un conato de pelea cuando vio a la coordinadora salir corriendo entre las tiendas de campaña. Tras recibir el aviso, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional acudieron a la Puerta del Sol y detuvieron al sospechoso.

Durante el registro, los agentes no encontraron la navaja con la que presuntamente había amenazado a la coordinadora, aunque sí le incautaron hachís. El hombre permanece por el momento en dependencias policiales.

Amenazas de muerte

El segundo arresto tuvo lugar después de otro altercado ocurrido durante la mañana del jueves 15 de octubre. Según ha publicado El Español, que ha tenido acceso al atestado policial, un joven de 26 años de origen magrebí, fue detenido por presuntas amenazas graves contra varias personas de la acampada.

Los hechos comenzaron alrededor de las siete de la mañana, cuando el joven acusó a varios participantes de haberle robado droga y otros objetos personales. Según las declaraciones recogidas en las diligencias policiales, la discusión fue subiendo de tono hasta que amenazó con comprar una pistola para matar a los presentes y con prenderles fuego.

Una de las denunciantes aseguró que el joven también amenazó con hacerle un agujero en la cabeza y rajarle la boca. Los participantes en la protesta intentaron que abandonara la acampada y lo acompañaron hasta las inmediaciones de un establecimiento Carrefour Express de la Puerta del Sol, donde continuó la discusión.

La Policía recibió un aviso por la presencia de un hombre alterado y violento. Cuando llegó la patrulla, el sospechoso ya se había marchado, pero dos mujeres relataron a los agentes lo sucedido. Tras las gestiones policiales, fue localizado y detenido por un presunto delito de amenazas graves. El joven fue trasladado a dependencias policiales y solicitó asistencia médica por una lesión en la espalda y un tobillo, de pronóstico leve, según el parte médico citado por El Español.

Sucesión de incidentes

La detención se produce en un contexto de tensión en la Puerta del Sol desde que el pasado 26 de septiembre se instalara la acampada en protesta por la crisis de la vivienda. El pasado 12 de octubre, los enfrentamientos entre los acampados y grupos de personas que acudieron a la plaza tras el desfile del Día de la Fiesta Nacional se saldaron con varios detenidos y un policía herido. Durante los altercados se registraron carreras, lanzamiento de objetos e insultos, lo que obligó a reforzar el dispositivo policial y cerrar temporalmente accesos al transporte público.

Al día siguiente, una reportera de Telemadrid denunció haber sido amenazada y agredida junto al cámara que la acompañaba mientras realizaba una conexión en directo. Según su relato, varios acampados habían salido corriendo para perseguir a una persona a la que acusaban de ser "sionista". La portavoz del sindicato policial JUPOL, Laura García, también denunció agresiones a agentes durante los incidentes y aseguró que varios policías habían sufrido golpes y patadas.