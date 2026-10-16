El delicado equilibrio entre ocio nocturno y descanso vecinal cuenta con un nuevo plan en Madrid

Disfrutar de la noche madrileña y garantizar el descanso de quienes viven en los barrios más animados supone un reto que requiere la implicación de todos. Con este objetivo, la Junta Municipal del Distrito Centro del Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Empresarios de Ocio y Espectáculos de la Comunidad de Madrid, Noche Madrid, ponen en marcha el Plan para Impulsar la Sostenibilidad y la Seguridad del Ocio Nocturno, una iniciativa que busca compatibilizar la actividad de los locales de ocio con la convivencia vecinal y la protección del entorno urbano.

El proyecto da continuidad al trabajo desarrollado en 2025 y amplía su ámbito de actuación para abordar no sólo el ruido generado en las inmediaciones de los establecimientos, sino también otros focos de contaminación acústica presentes en la vía pública. Para ello, cuenta con la participación de la Policía Municipal, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la ONG Controla Club y la plataforma digital Fourvenues.

Los resultados de 2025 avalan las medidas preventivas

La nueva edición parte de los resultados obtenidos el pasado año. Según los datos del proyecto, los establecimientos participantes incrementaron un 34,5% la implantación de medidas preventivas destinadas a reducir el ruido y mejorar la gestión del entorno nocturno. En concreto, el grado de aplicación de estas medidas pasó del 45,8 % antes de la campaña al 61,6 % al finalizarla.

Entre las actuaciones que alcanzaron una mayor implantación destacan los protocolos de desalojo ordenado y la limpieza del entorno, seguidos de la venta anticipada y online de entradas, el escaneo de códigos QR y la ampliación de los horarios del personal de admisión.

Estos avances sirven de punto de partida para una nueva fase que pretende reforzar la prevención, mejorar la preparación de los profesionales y ampliar la colaboración entre los locales de ocio, las fuerzas de seguridad y los vecinos.

Formación, protocolos y actuación en la calle

El plan de 2026 se estructura en tres grandes líneas de trabajo. La primera consiste en ofrecer formación especializada a controladores de acceso y otros profesionales de los establecimientos. Los días 7 y 14 de octubre, el Centro Cultural Clara del Rey acoge sesiones dedicadas a las habilidades sociales, la prevención y resolución de conflictos, la organización de colas y accesos, la gestión de los flujos de público, la protección ambiental, la seguridad, los aforos y la coordinación de los equipos, entre otras cuestiones.

La segunda línea se centra en desarrollar e implantar protocolos adaptados a las características de cada establecimiento y de su entorno. El objetivo es organizar las entradas y salidas, evitar aglomeraciones, facilitar desalojos ordenados y reducir las molestias ocasionadas por la concentración de personas en la calle. Para ello, se promoverán herramientas tecnológicas y medidas como la venta anticipada de entradas y el uso de códigos QR.

La tercera línea amplía la intervención en el espacio público y refuerza la coordinación con la Policía Municipal. A través de un grupo de trabajo específico, se pretende mejorar la colaboración entre el sector del ocio y los agentes municipales para abordar problemas que van más allá de la actividad de los locales, como el botellón, las aglomeraciones, las molestias asociadas a determinadas tiendas abiertas las 24 horas, las viviendas de uso turístico y compartidas, o el ruido provocado por los camiones de recogida de residuos.

#EnLaCalleSilencio: la fiesta está dentro del club

Uno de los principales ejes del proyecto es la campaña de concienciación ciudadana #EnLaCalleSilencio, que este año amplía su alcance con el lema «La fiesta está dentro del club #EnLaCalleSilencio». La iniciativa recuerda que la diversión nocturna debe desarrollarse de forma responsable y que el respeto al descanso de los vecinos también forma parte de la experiencia de ocio.

Los establecimientos adheridos recibirán materiales de comunicación para difundir estos mensajes mediante carteles, pantallas, redes sociales y otros soportes audiovisuales. La campaña busca sensibilizar especialmente a quienes esperan para entrar en los locales o salen de ellos, fomentando comportamientos cívicos y evitando gritos, concentraciones ruidosas y otras molestias en la vía pública.

Además, la ONG Controla Club desplegará equipos de mediadores e informadores en las zonas de ocio del Distrito Centro. Su labor consistirá en intervenir directamente en la calle para promover conductas responsables, informar a los usuarios y prevenir situaciones conflictivas en tiempo real.

El trabajo comenzará con la observación del funcionamiento de los establecimientos y de la vida nocturna del distrito. A partir de este diagnóstico, se podrán plantear soluciones adaptadas a cada situación y a los distintos focos de ruido detectados.

Reconocimiento a los establecimientos comprometidos

El proyecto concluirá con la presentación de los resultados y la entrega de acreditaciones a los establecimientos y profesionales participantes que hayan completado el programa y demuestren la aplicación de las medidas previstas. Este reconocimiento permitirá identificar a los locales comprometidos con una gestión responsable del ocio nocturno y evaluar los avances respecto a los datos de 2025.

"Los resultados de 2025 confirman que la prevención, la intervención en la vía pública y la implicación de los locales funcionan. Este año damos un paso más, ya que queremos que los establecimientos cuenten con equipos mejor preparados, protocolos más claros, herramientas tecnológicas y potenciar la coordinación con la Policía Municipal para cuidar el entorno y mejorar la convivencia", señala Alejandro Zamarro, presidente de Noche Madrid.

Entrevistado en el programa Kilómetro Cero de esRadio, el portavoz de Noche Madrid, Vicente Pizcueta, destaca que "afortunadamente estamos avanzando, estamos incorporando al proceso a las policías locales y municipales de todas estas ciudades, porque, al final, tenemos más que ganar, dado que estamos hablando de uno de los pilares del atractivo de nuestra imagen de marca, pero siempre desde el respeto, desde la convivencia y desde implantar toda una batería de medidas que, al final, lo que tienen que mejorar es la convivencia ciudadana y que el ocio nocturno no sea un factor negativo, sino una ventaja".

Por otro lado, Pizcueta también indica que "hoy en día en Madrid el balance de los datos extraídos del portal de transparencia respecto a la cantidad de denuncias, de quejas que hacen los vecinos a través del 092, que es el teléfono de la Policía Municipal, muestra que de cada 100 llamadas quejándose del ruido, únicamente el 8,2% tiene que ver con la actividad de los locales de ocio. Es decir, algo habremos hecho bien cuando actualmente los datos objetivos permiten señalar que tenemos, por ejemplo, más problemas con los camiones de la basura". Pizcueta señala como otras fuentes de ruido nocturno más habituales a las tiendas 24 horas que venden alcohol o a los propios habitantes de las fincas, "ahora mismo el principal factor de ruido y de molestias es la falta de civismo vecinal de ese vecino que pone la tele muy alta, pero también lo suelen ser los pisos de estudiantes y las viviendas turísticas".

En definitiva, el plan apuesta por una visión compartida de la noche madrileña, en la que la actividad económica, la diversión y el descanso vecinal no sean objetivos incompatibles. La colaboración entre profesionales, administraciones, fuerzas de seguridad y ciudadanía será clave para avanzar hacia un modelo de ocio más sostenible, seguro y respetuoso con los barrios.