El Sindicato de Inquilinas arremete contra Ayuso por "criminalizar" la acampada y defiende a los bañistas

El Sindicato de Inquilinas, origen de la acampada instalada en la Puerta del Sol desde el pasado día 26 de septiembre tras el desahucio de Maricamen Abascal, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de "criminalizar" este movimiento tras la orden de cerrar la estación de Metro de Sol por las condiciones de "insalubridad".

En declaraciones a los medios en los jardines del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, Valeria Racú, portavoz del Sindicato de Inquilinas ha subrayado que Ayuso "no está sabiendo leer a la sociedad" y "entender" que pide mejoras en vivienda, sanidad o educación pública. "Si ella quiere cerrar el Metro, pues ahí está demostrando su maravillosa gestión de los recursos públicos", ha censurado.

En esta línea, ha lamentado la "importante" campaña de "criminalización y deslegitimación de la protesta", tanto sobre la acampada de Sol como con la huelga por la educación pública. "Están intentando generar un caldo de cultivo porque claramente está empezando a dar miedo que la sociedad nos estemos organizando", ha argumentado.

Zona de baño

Sobre la acampada de Sol, Racú ha recordado que el Sindicato de Inquilinas se ha desvinculado de la acampada y será el movimiento social que permanece allí quien decida sobre su permanencia si considera que sigue siendo "una herramienta útil". En cualquier caso, ha rechazado que se hable de una imagen de "degradación máxima" tras la publicación de unos vídeos en los que se aprecia el uso de la fuente de la estatua de Carlos III como zona de baño.

"Los espacios públicos están para usarlos, entonces creo que tampoco nos tenemos que quedar en esa cosa anecdótica", ha indicado para añadir que "era un día que hacía calor" y "había una fuente".

"Sigue siendo un lugar maravilloso donde mucha gente se ha encontrado, donde hemos vuelto a demostrar que podemos creer en otra forma de organizar la vida, donde esté la vida por encima del lucro, en concreto en la vivienda, pero también en la sanidad, en la educación pública y demás", ha destacado.

Carga contra el PSOE

Preguntada sobre las informaciones que apuntan a que el marido de Montse Mínguez maneja un holding inmobiliario con una treintena de viviendas en las que habría ejecutado desahucios y el caso de desahucio de una vivienda de Muface, que depende del ministro Óscar López, Racú ha subrayado que "no es ninguna sorpresa" porque el PSOE "siempre ha sido un partido rentista".

Al hilo, ha recordado que los socialistas han estado "detrás de una Ley de Vivienda con muchos agujeros justo para seguir potenciando el rentismo y la especulación inmobiliaria". En el caso de las viviendas públicas que dependen del Estado, ha añadido, "no aplica lo que sale por su boca".

"Si hemos logrado que cambie su discurso o que proponga algunas medidas que hace unos meses ni siquiera estaba tomando en consideración es por la fuerza de las calles y por el poder popular. Eso lo tenemos que tener muy claro", ha zanjado.