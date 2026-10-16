La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será entrevistada por Federico Jiménez Losantos este viernes en el programa especial en Madrid.
Ayuso acudirá al programa que Federico Jiménez Losantos y todo su equipo de Es la Mañana de esRadio conducirán ante el público en el madrileño hotel Hyatt Regency Hesperia.
Allí, la presidenta de la Comunidad de Madrid podrá hablar de la trascendencia de la cita electoral tras el adelanto de Pedro Sánchez al 29 de noviembre y del otoño caliente que se prepara en Madrid coincidiendo con la precampaña.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado ayudas para las personas desplazadas que han perdido sus viviendas a causa de los incendios. Además, ha avanzado que se pondrá en marcha una campaña para evitar que la Sierra Oeste caiga en el olvido y ha insistido en la necesidad de mantener el apoyo a la zona. "También haremos una campaña de la Sierra Oeste para que no se olvide que sigue allí, no hay que abandonarla", ha señalado.
Isabel Díaz Ayuso se ha referido a los incendios que han afectado a la Sierra Oeste de Madrid y ha lamentado la pérdida de un entorno al que tiene un especial vínculo personal. "Se ha quemado el monte de mi vida", ha afirmado la presidenta regional, que ha reconocido que sabía que tarde o temprano podía ocurrir algo así porque España está perdiendo sus bosques de pinos.
Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que la estación de Sol tendrá que cerrar a lo largo de este viernes debido a problemas de insalubridad en su interior. "Me acaban de comunicar que vamos a tener que cerrar la estación de Sol. Hoy la van a cerrar a lo largo del día, no sé en qué momento ni cuánto tiempo, lo que duren esas labores, porque hay insalubridad dentro", ha señalado. Según ha explicado la presidenta madrileña, la petición de cierre proviene de Prevención de Riesgos Laborales.
La presidenta de la CAM ha señalado que el Ejecutivo volverá a recurrir a cuestiones como el aborto y Franco para centrar el debate político. "Luego sacarán el aborto, luego a Franco, son los hits de siempre", ha afirmado. Ayuso ha concluido asegurando que los ciudadanos ya conocen la estrategia del Gobierno: "España ya les ha tomado matrícula y no les compran un peine. Todo se les está volviendo en contra".
La dirigente madrileña ha acusado al Ejecutivo de generar preocupación entre distintos colectivos, como los funcionarios y los jubilados, mientras considera que el país atraviesa una situación económica cada vez más complicada. "Están dejando a España hundida. Una persona mayor cuando va a hacer la compra no puede", ha afirmado.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido la necesidad de recuperar una España "como la que fue, pero con más ganas que nunca" y ha reclamado dejar atrás las "trampitas de Sánchez". La presidenta de la Comunidad de Madrid ha criticado que el Gobierno asegure preocuparse por la vivienda mientras utiliza otros asuntos para desviar la atención de los problemas que afectan a los ciudadanos.
La dirigente madrileña ha vaticinado una transformación "territorial, ideológica y de convivencia" de tal magnitud por parte del Ejecutivo que, según ha advertido, podría conducir al país a "un escenario nunca visto". Ayuso ha alertado de que España corre el riesgo de convertirse en un país de "milesuristas agraviados, empobrecidos y enfrentados" y ha criticado lo que considera una situación de abandono en distintos ámbitos, también en las relaciones con las principales naciones del mundo.
En este sentido, ha defendido estrechar los vínculos con Estados Unidos e Italia y ha resumido su objetivo político en una frase: "Lo único que existe es ganar y cambiar".
Preguntada por Federico Jiménez Losantos por las elecciones municipales de mayo, Isabel Díaz Ayuso ha restado importancia a esa cita electoral frente a lo que considera que está en juego en España en los próximos meses. "Mayo queda tan lejos y es tan secundario de lo que nos estamos jugando en noviembre", ha afirmado. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha advertido de que España necesita un cambio urgente de Gobierno y de políticas porque, de lo contrario, "ya no vamos a conocer lo que nos viene".
La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha asegurado que las juras de bandera han dejado de celebrarse en la región para impedir que ella asista. "Las juras de bandera ya no se hacen en la Comunidad de Madrid para que yo no vaya", ha afirmado.
Asimismo, ha señalado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha impedido que vaya el Ejército a días tan importantes para Madrid como la festividad del 2 de mayo.
Isabel Díaz Ayuso ha rechazado que la última polémica se limite a una "cloaca" y ha asegurado que, a su juicio, se trata del "corazón del PSOE". La presidenta madrileña ha vinculado esta acusación con la última campaña contra jueces, fiscales y periodistas, que ha atribuido a Santos Cerdán.
Sobre el exdirigente socialista, ha afirmado que "acabará en la cárcel" y ha denunciado supuestas presiones para evitar que las investigaciones afecten al entorno familiar de Pedro Sánchez: "Ese señor, por orden del uno, le ha dicho: 'Matad al que sea, pero a mi familia no se la toca'".
La dirigente madrileña ha defendido el protagonismo de la capital y ha asegurado que el Ejecutivo pretende utilizar la situación de Madrid para mostrar cómo sería España bajo su modelo político. "Quiere demostrar la España que nos espera con esta gente", ha señalado. "Uno tiene que comparar y elegir las playas de Ceuta, la Puerta del Sol o la visita del Papa y la Fórmula 1, lo que se está viviendo en madrid por méritos propios", ha añadido la presidenta.
Isabel Díaz Ayuso ha responsabilizado a Pedro Sánchez de los problemas que, a su juicio, está sufriendo Madrid, y le ha acusado de querer mantener la ciudad "incómoda, reventada y atascada". "Todo lo que ocurre en Madrid es Pedro Sánchez, que ha decidido que nos va a tener la ciudad incómoda, reventada y atascada porque no soporta que nos vaya bien", ha afirmado la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha relatado el caso de un colegio de un pequeño municipio de la región en el que, según ha afirmado, profesores y directores han llamado a la huelga contra ella, afirmando que es contra "la fascista de Ayuso". "Intentamos que impere la cordura, tú no puedes manipular a los niños ni privarles del derecho de seguir estudiando", ha concluido.
La dirigente madrileña ha advertido de que ningún profesor debe utilizar su posición para influir ideológicamente en los estudiantes ni impedirles continuar con sus clases. "Son derechos sagrados y hay que respetarlos, pero ningún profesor tiene derecho a meter la mano en clase y reconducir ideológicamente a los alumnos y quitarles el derecho a seguir estudiando", ha señalado. Ayuso ha denunciado que esta situación se está produciendo durante las movilizaciones educativas.
Isabel Díaz Ayuso ha criticado la huelga de profesores en Madrid y ha defendido que el derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho a la educación. "La legislación no solo es permisiva, sino que llega a dar mayor protección al derecho a la protesta que al propio derecho a recibir educación, y eso que este derecho es universal", ha afirmado. La presidenta ha recordado que "no todo el mundo quiere secundar una huelga" y ha reclamado "reformas profundas" para garantizar el respeto a todos los derechos.
Asimismo, Ayuso ha cuestionado el procedimiento por el que se puede determinar la circunscripción electoral de una persona y ha planteado dudas sobre sus posibles consecuencias. "En el momento que por sistema puedes decidir a qué circunscripción vas, ¿quién garantiza que no vayan exactamente donde te faltaban los votos?", ha preguntado. "Esto me preocupa", ha añadido.
Isabel Díaz Ayuso ha aclarado que nunca ha afirmado que se puedan manipular las urnas y ha defendido las garantías del sistema electoral español. "Yo no he dicho nunca que se pueda manipular una urna, España tiene un sistema muy garante", ha señalado.
Sin embargo, ha expresado sus dudas sobre la actuación de los responsables políticos situados por encima de los funcionarios que gestionan el proceso electoral: "Pero los que están por arriba de esos funcionarios, no me fío".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acusado al Gobierno de calcular cuántos escaños necesita para poder mantenerse en el poder. "Desde la Moncloa se hace cirugía electoral, ¿cuántos escaños me hacen falta para poder conformar Gobierno?", ha afirmado. Además, ha criticado los cambios en los porcentajes electorales que, según sostiene, se producen con las nacionalizaciones masivas. "Cuando tú no dices a qué circunscripción quieres estar arraigado, lo dice el Gobierno", ha añadido.
Isabel Díaz Ayuso ha defendido que Alberto Núñez Feijóo ha ganado todas las elecciones y ha destacado el acuerdo alcanzado con UPN. "Lo malo es que ahora todo el mundo sospecha que el Gobierno va a hacer alguna trampa", ha afirmado. Entre las cuestiones que ha señalado figura la nacionalización masiva de extranjeros, que ha vinculado también a la Ley de Nietos.
Al respecto de la actitud del Gobierno de España con respecto a la invasión de Marruecos, antes de hacer referencia a los intereses de los dirigentes del PSOE en el régimen alauita, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que "esto viene con algo mucho más profundo e histórico del PSOE con Marruecos, no sólo por episodios que algún día conoceremos de la historia de España que sólo tu cadena se atreva a hablar de ello", a lo que Federico Jiménez Losantos ha apostillado: "el 11-M".
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha calificado de "absurda" la división entre PP y Vox y ha cuestionado las promesas dirigidas a los nacionalistas catalanes, que no habrían ofrecido soluciones reales en las anteriores elecciones de 2023.
La dirigente madrileña ha criticado también las circunstancias en las que se celebraron los comicios generales. A su juicio, las elecciones se convocaron "a traición", en una fecha en la que buena parte de los españoles estaba de vacaciones. Además, ha denunciado que el voto por correo llegó tarde o no llegó y ha aludido a casos de supuestos pucherazos que todavía se siguen investigando.
La dirigente madrileña considera que la situación actual es diferente y ha señalado que la izquierda habría aprendido a actuar frente a una sociedad civil unida. Según Ayuso, los sectores que califica de "totalitarios y violentos" no pueden imponerse cuando los ciudadanos actúan conjuntamente. En este contexto, ha criticado la estrategia de los "cordones sanitarios y políticos" y ha advertido de que la división entre los ciudadanos favorece a quienes buscan mantener el poder, como Pedro Sánchez en el PSOE.
Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que a la izquierda es "profundamente antidemocrática" cuando ve peligrar su continuidad en el poder. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha defendido que España ha vivido tradicionalmente una alternancia entre partidos gracias a que una parte del electorado, cuando se sentía defraudada, dejaba de votar a una formación y propiciaba un cambio político.
Durante la entrevista, la presidenta madrileña ha criticado la gestión de Pedro Sánchez y ha aludido a episodios como los ocurridos en la Complutense, en Sol durante la visita de Vito Quiles y en Ceuta.
Además, ha advertido de que los ciudadanos tienen cada vez más dificultades para llegar a fin de mes por el encarecimiento de las facturas y ha alertado sobre el futuro económico de las próximas generaciones. "Los hijos y nietos de pensionistas no van a tener nada que heredar", ha afirmado.
Ayuso también ha criticado lo que considera una estrategia del socialismo para quitar dinero a los ciudadanos y después devolvérselo mediante ayudas: "Eso es el socialismo, que te lo roba por un lado y te lo da en forma de cheque voto por otro".
Isabel Díaz Ayuso ha defendido la necesidad de acometer una reforma profunda en España ante lo que considera una situación de deterioro político, económico e institucional. Preguntada por Federico Jiménez Losantos sobre qué debería hacer un hipotético Gobierno de PP y Vox la noche del 29 ante una eventual declaración de guerra por parte de la izquierda, la presidenta madrileña ha respondido: "¿Qué hay que hacer? Una reforma profunda. Hay que reiniciar este país".
Ayuso ha denunciado que España está gobernada por una "mafia de Estado" y ha alertado de que el país se encuentra "viciado y transformado de manera sectaria e ideológica, con guerracivilismo y decadencia".
Isabel Díaz Ayuso ha criticado las motivaciones del Gobierno de España, asegurando que "hace muchos años que en España no gobierna una coalición de principios, sino de intereses".
Además, la presidenta de la CAM ha criticado la respuesta del Ejecutivo, que ha calificado de "bajada de pantalones", y ha apuntado que la situación va más allá del caso Pegasus: "Esto viene con algo mucho más profundo del Partido Socialista en Marruecos".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comenzado la entrevista en directo desde el Hotel Hyatt Regency Hesperia de Madrid advirtiendo de la situación en Ceuta y del presidente del Gobierno. "Me espero lo peor de este hombre. Lo que estamos viendo en Ceuta es lo peor de España. Después irá Melilla, después Canarias...", ha afirmado, en referencia a Marruecos. Ayuso ha señalado que el país vecino "nunca ha ocultado" sus intenciones y ha sostenido que lo ocurrido busca "poner a prueba a España".
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido recibida entre gritos de "¡Presidenta!" a su llegada al Hotel Hyatt Regency Hesperia en Madrid.
El público del programa en directo de Es la Mañana de Federico recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre aplausos y una gran ovación.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acude al programa especial de Es la Mañana en directo desde el Hotel Hyatt Regency Hesperia en Madrid.
En plena precampaña de cara al 29 de noviembre, con los desahucios y la cuestión de la vivienda en la palestra, la acampada de Sol, las huelgas en Educación y Sanidad sólo en Madrid, y la crisis de Ceuta, la presidenta de Madrid responderá a todas las preguntas de Federico Jiménez Losantos y sus colaboradores.