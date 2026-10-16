La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, será entrevistada por Federico Jiménez Losantos este viernes en el programa especial en Madrid.

Ayuso acudirá al programa que Federico Jiménez Losantos y todo su equipo de Es la Mañana de esRadio conducirán ante el público en el madrileño hotel Hyatt Regency Hesperia.

Allí, la presidenta de la Comunidad de Madrid podrá hablar de la trascendencia de la cita electoral tras el adelanto de Pedro Sánchez al 29 de noviembre y del otoño caliente que se prepara en Madrid coincidiendo con la precampaña.